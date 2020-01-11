Uludağ'da ziyaretçiler güneşli havada karın tadını çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da ziyaretçiler güneşli havada karın tadını çıkardı - Son Dakika

Uludağ'da ziyaretçiler güneşli havada karın tadını çıkardı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da ziyaretçiler, güneşli havada karın tadını çıkardı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da ziyaretçiler, güneşli havada karın tadını çıkardı.

Kar kalınlığının 140 santimetre ölçüldüğü Uludağ, yazdan kalma günde, günübirlikçi ve tatilcilerle doldu.

"Oteller Bölgesi"ndeki pistlere akın eden yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli saatler geçirdi.

İstanbul'dan gelen Gülşah Daşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'ı ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Buraya kayak yapmak ve eğlenceli vakit geçirmek için geldiğini belirten Daşkan, "Kayak yapmayı bilmiyordum. Düşe kalka öğreniyorum. Burada gayet hoş ve eğlenceli bir ortam var. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. İnsan burada huzur buluyor, kafasını dağıtıyor ve stresten uzaklaşıyor. Tekrar gelmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa'da öğretmenlik yapan Özge Tari de Uludağ'a neredeyse her hafta sonu geldiğini kaydetti.

Burada çok güzel vakit geçirdiğini anlatan Tari, "Uludağ'ı insanların mutlaka gelip görmesi lazım. İlk kez kayak yapacaklara önerim de kask ve ekipmanları sağlam gelmeleri. Burada mutlaka eğitmenlerden de destek almalılar." diye konuştu.

Uludağ'da ziyaretçiler güneşli havada karın tadını çıkardı

Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:07 Kaynak: AA
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