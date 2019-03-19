Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Zorlu Kış Şartlarında Dağcılık Eğitimi

Uludağ'da Zorlu Kış Şartlarında Dağcılık Eğitimi

23 dakika önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Bursa'da düzenlenen "Kış Gelişim Eğitimi" sona erdi.

Uludağ'da Zorlu Kış Şartlarında Dağcılık Eğitimi, System.String[]
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Bursa'da düzenlenen "Kış Gelişim Eğitimi" sona erdi.

118 dağcının katıldığı 6 günlük eğitim zorlu çalışmalar sonrası tamamlandı.

Uludağ oteller bölgesinde gruplar halinde kamp kuran 103 sporcu ve 15 teknik heyet, bir hafta süren eğitimlerde arama kurtarmadan hayatta kalmaya, çığ tatbikatından, kaza ve yaralılara müdahaleye kadar birçok konuda eğitim aldı.

Dağcılık eğitimlerinin sonuncusunun kış arama kurtarma eğitimi olduğunu ifade eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nazif Makas, "Eğitime katılan arkadaşlarımız bu kursta kışın dağda mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için gerekli teknik, bilgi, beceri ve donanımları kullanmasını öğrenmiş oldu. Kampın son günü yapılan imtihan öncesi tatbikat yaptılar ve öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı buldular" dedi.

Makas, kampı başarıyla bitiren kursiyerler bundan sonra birinci kademe yardımcı antrenör kursuna gideceklerini sözlerine ekledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:53 Kaynak: İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Bursa, Uludağ, Güncel
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