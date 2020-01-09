Uludağ'da zorlu mesai - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da zorlu mesai - Son Dakika

Uludağ'da zorlu mesai

6 saat önce

Kış mevsiminin gözde turizm merkezlerinden Uludağ'da kesintisiz elektrik enerjisi için sürdürülen çalışmalar dikkat çekti.

Uludağ'da zorlu mesai, System.String[]

Kış mevsiminin gözde turizm merkezlerinden Uludağ'da kesintisiz elektrik enerjisi için sürdürülen çalışmalar dikkat çekti. UEDAŞ ekipleri donan telleri onardı.


Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da olumsuz hava şartlarından kaynaklanan arıza ve kesintileri önlemek için sürdürdüğü zorlu mesaisinde hız kesmiyor. Arıza, onarım ve bakım çalışmalarını artırarak hummalı bir çalışma yürüten UEDAŞ ekipleri, bölgede 7/24 esasıyla hizmet veriyor. Arıza merkezlerine gelen ihbarlarla harekete geçen ekipler, arazi araçları ve sepetli araçlarla engebeli bölgelere ulaşımı sağlarken, araçların yetemediği yerde yaya ilerleyerek noktaya ulaşıyor. Kar kalınlığının 1 metrenin altına düşmediği Uludağ'ın UEDAŞ'ın en zor bölgelerinden biri olduğunu söyleyen Osmangazi İşletme Müdürü Emir İrgören, "Kış turizminde ülkemiz ve şehrimizin gözde yerlerinden olan Uludağ'da UEDAŞ olarak enerji kesintilerine müdahale ve arızaları önlemek için 7/24 esasıyla hizmet vermekteyiz. Bölgede bulunan ve kışın yüzde yüz doluluk oranına ulaşan işletmelerimize kaliteli hizmet verme noktasında enerji arz güvenliğini önemsiyor ve bu şuurla çalışıyoruz. Uludağ'ın enerji dağıtım şebekesini uzaktan izleme ve yine uzaktan müdahaleye imkan sağlayan teknolojik alt yapımız mevcuttur. Bu yapıyla arızalara daha kolay ve süratli müdahale edebilmekteyiz. Ekiplerimiz rutin kontrollerini termal kamera ve izolasyon test cihazlarıyla yapmakta ve arıza noktalarını önceden tespit ederek önceden önleme adına müdahalelerini yapmaktadırlar" diye konuştu. - BURSA

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek
Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı

Son Dakika Haberleri
19:52 Fransa'da emeklilik reformu protestoları (5) - Son Dakika
19:52 BM'den "ABD-İran gerilimi" konusunda "Küresel fay hatları kırılma riski taşıyor" uyarısı - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:48 İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
19:48 "Yalnızlığın Mis Kokmalı" sergisi Nişantaşı'nda açıldı - Son Dakika
18:42 Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:57:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da zorlu mesai - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]