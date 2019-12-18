Uludağ'daki arama çalışmalarında iki cansız beden bulundu (4) - Son Dakika

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Uludağ'da kayıp 2 dağcı için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, ikinci cansız bedene ulaşıldı. Kürekli Dere yakınlarında bulunan ilk cansız bedenin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıktı. Buraya 1200 metre mesafede ise ikinci bir cansız beden bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

""01/12/2019 tarihinde Uludağ Milli Parklar Bölgesi'nde yürüyüş sırasında kaybolan Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın kaybolması olayı ile ilgili olarak yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında 07/12/2019 tarihinde bulunan monta yakın bir bölgede, 18/12/2019 günü saat 12.45 sıralarında Küreklidere mevkinde montun bulunduğu alana 100 metre mesafede, su içerisinde bir adet ceset bulunmuştur. Yapılan çalışmalar sonrasında aynı bölgede ilk cesede 1 kilometre mesafede ikinci bir ceset bulunmuş olup, cesetlerin kaybolan iki şahsa ait olma ihtimali bulunup, henüz kimlikleri tespit edilmemiştir. Her iki cesedin ölü muayene ve otopsi işlemlerine katılmak üzere nöbetçi Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, otopsi yapılmak üzere nakil işlemlerinin başlatıldığı ve adli tahkikata devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN- İsmail SEYMEN/BURSA,