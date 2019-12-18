Uludağ'daki arama çalışmalarında iki erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için sürdürülen arama çalışmaları sırasında iki erkek cesedi bulundu.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar 17'nci gününde sürdü.

Sabahın erken saatlerinde Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket eden ekipler, aramalarını 7'nci gününde Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarların bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde yoğunlaştırdı. Jandarma keşif uçağı ve iki helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bedenle karşılaştı.



Dağın kuzey yamaçlarında, mont, bere ve anahtarların bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta görülen cesedin üzerinden, Efe Sarp'a ait kimlik çıktı. Çalışmalarını bu bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler yaklaşık 3 saat sonra bir ceset daha buldu.



"İki ceset arasında yaklaşık 1 kilometrelik mesafe var"



Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Uludağ'da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan ve Efe Sarp'tan haber alınamadığı ihbarı üzerine Bursa Valiliği tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllülerin katılımıyla karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir. Kaybolan dağcılardan Efe Sarp'a ait montun Küreklidere bölgesinde bulunması nedeniyle arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır.

Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Yine aynı bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan birinci cesedin yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi daha bulunmuştur. İkinci cesedin bulunduğu yerin sarp ve kayalık olması nedeniyle kurtarma ekiplerimiz cesedin bulunduğu alana ulaşmak için yoğun gayret sarf etmektedir. Ayrıca bulunan ilk cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştır."



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği aktarıldı.



Açıklamada, "Cesetlerin kaybolan iki şahsa ait olma ihtimali bulunup, kimlikleri henüz tespit edilememiştir. Her iki cesedin ölü muayene ve otopsi işlemlerine katılmak üzere nöbetçi Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği ve adli tahkikata devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." bilgisi paylaşıldı.

İlk ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Bu arada su içinde bulunan ve üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkan ilk ceset, helikopterle bölgeden alınarak İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Ceset daha sonra ambulansla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan AA ekipleri, cesedin bulunduğu bölgeden çıkarılışına ait görüntülere ulaştı. Görüntülerde, arama kurtarma ekiplerinin cesedi karlı ve dik arazide sedyeyle taşıyarak helikoptere ulaştırması yer alıyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.