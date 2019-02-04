Son Dakika Haberleri: Uludağ'daki Can Pazarını Anlattı

Uludağ'daki Can Pazarını Anlattı

1 saat önce

Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 6 kişinin hastanede tedavisi sürerken, dehşeti yaşayan işletmeci o anları anlattı.

Uludağ'daki Can Pazarını Anlattı, System.String[]
Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 6 kişinin hastanede tedavisi sürerken, dehşeti yaşayan işletmeci o anları anlattı.

Edinilen bilgiye göre, PTT Uludağ tesislerinin çatısındaki karlar vatandaşların üzerine düştü. Tam bir can pazarı yaşanırken, kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri gönderildi. Ekipler kar kütlesinin altında kalan 6 kişiyi kurtardı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 kişinin Bursa'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını bildirdi.

Oteller bölgesindeki işletmeci Erkan Soyak, dehşet anlarını anlattı. Soyak, "Olay saat 11-11: 30 sıralarında oldu. Terasta otururken insanların bağırması üzerine müdahaleye geldik. Jandarma arama ve kurtarma timleri ile birlikte bir kişiyi çıkartırken, ikinci çatıdan da karlar düştü. İkinci çatıdan düşen karlarında altında 2 arkadaşımız kaldı. Onları ve yaralıları çıkarttık. Şimdi de son kontroller yapılıyor. Tahminime göre şu an göçük altında kimse yok. Tam bir can pazarı yaşandı" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

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