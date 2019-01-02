Uludağ'daki Hayvanlara Açlıktan Ölmesin Diye Yem Bıraktılar
43 dakika önce
Uludağ'daki hayvanlara açlıktan ölmesin diye yem bıraktılarBURSA - Bursa'da kurtarma ekibi çalışanları Uludağ'daki hayvanlar aç kalmasın diye ormana yem bıraktı.
Uludağ
'daki hayvanlara açlıktan ölmesin diye yem bıraktılar
BURSA - Bursa
'da kurtarma ekibi çalışanları Uludağ'daki hayvanlar aç kalmasın diye ormana yem bıraktı. İHH
Bursa Acil Yardım ve Arama Kurtarma Ekibi, hafta sonu gerçekleştirdiği doğa yürüyüşünde Uludağ'daki yabani hayatı unutmadı. Ekip üyeleri kış şartları yüzünden aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan hayvanlar için yanlarında götürdükleri yiyecekleri ormana bıraktı.
İHH Bursa Acil Yardım ve Arama Kurtarma Ekibi, hafta sonu Uludağ'da 14 km'lik bir doğa yürüyüşü faaliyeti gerçekleştirdi. 26 kişinin iştirakiyle gerçekleşen faaliyette Uludağ'da yaşayan yaban hayvanları için belirlenen bölgelere yiyecekler bırakıldı. İHH Bursa Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekip üyesi Fatih
Önal, ekibin kondisyonunu diri tutmak maksadıyla bu tür faaliyetleri belli aralıkla gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:41 Kaynak: İHA
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