Uludağ'daki hayvanlara yiyecek desteği - Son Dakika

Uludağ'da kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları için yol kenarlarına kuru mama bırakıldı.

Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ'da yaşayan hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara yiyecek koydu.

Öte yandan ekipler, Uludağ'da karşılaştıkları köpeklere iç ve dış parazitlere karşı sosislerin içine yerleştirilmiş halde ilaç verdi.

Uludağ'da yaralı ve hasta olduğu belirlenen hayvanlar da tedavilerinin yapılması için Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ne götürülüyor. Tedavilerinin ardından aşıları, bakımları ve kısırlaştırmaları yapılan hayvanlar, kış aylarının ardından tekrar doğaya bırakılıyor.