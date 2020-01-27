Uludağ'daki hayvanlara yiyecek desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'daki hayvanlara yiyecek desteği - Son Dakika

Uludağ'daki hayvanlara yiyecek desteği

6 saat önce

Uludağ'da kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları için yol kenarlarına kuru mama bırakıldı.

Uludağ'daki hayvanlara yiyecek desteği, System.String[]

Uludağ'da kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları için yol kenarlarına kuru mama bırakıldı.

Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ'da yaşayan hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara yiyecek koydu.

Öte yandan ekipler, Uludağ'da karşılaştıkları köpeklere iç ve dış parazitlere karşı sosislerin içine yerleştirilmiş halde ilaç verdi.

Uludağ'da yaralı ve hasta olduğu belirlenen hayvanlar da tedavilerinin yapılması için Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ne götürülüyor. Tedavilerinin ardından aşıları, bakımları ve kısırlaştırmaları yapılan hayvanlar, kış aylarının ardından tekrar doğaya bırakılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi 112 Çağrı Merkezi personeli, 6.8 şiddetindeki depreme rağmen görev yerini terk etmedi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:49:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'daki hayvanlara yiyecek desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]