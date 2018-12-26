Son Dakika Haberleri: Uludağ’daki işletmeler denetlendi

Uludağ’daki işletmeler denetlendi

1 saat önce

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, kış turizmi başlangıcı ve yılbaşının yaklaşması sebebiyle Uludağ yolu, Uludağ 1. ve 2. gelişim bölgelerinde bulunan işletmelerde denetim yaptı.

Uludağ’daki işletmeler denetlendi , System.String[]
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, kış turizmi başlangıcı ve yılbaşının yaklaşması sebebiyle Uludağ yolu, Uludağ 1. ve 2. gelişim bölgelerinde bulunan işletmelerde denetim yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:48 

Bursa, Uludağ, Ekonomi
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