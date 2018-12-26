Uludağ’daki işletmeler denetlendi
1 saat önce
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, kış turizmi başlangıcı ve yılbaşının yaklaşması sebebiyle Uludağ yolu, Uludağ 1. ve 2. gelişim bölgelerinde bulunan işletmelerde denetim yaptı.
Bursa
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, kış turizmi başlangıcı ve yılbaşının yaklaşması sebebiyle Uludağ
yolu, Uludağ 1. ve 2. gelişim bölgelerinde bulunan işletmelerde denetim yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:48
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