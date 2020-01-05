Uludağ'daki kar ve soğuk onları vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'daki kar ve soğuk onları vurdu - Son Dakika

Uludağ'daki kar ve soğuk onları vurdu

6 saat önce

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezonun en hareketli günleri yaşanırken, yer yer 50 santimetreye ulaşan kar ve eksi 10 dereceye ulaşan soğuk sahipleri tarafından dağ yoluna terk edilen sokak hayvanlarını vurdu.

Uludağ'daki kar ve soğuk onları vurdu, System.String[]

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezonun en hareketli günleri yaşanırken, yer yer 50 santimetreye ulaşan kar ve eksi 10 dereceye ulaşan soğuk sahipleri tarafından dağ yoluna terk edilen sokak hayvanlarını vurdu. Kar ile birlikte yiyecek bulma şansları neredeyse sıfıra inen sokak köpekleri, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in götürdüğü mamalarla karınlarını doyurdu.


Uludağ'da kar yağışının başlamasıyla sahipsiz köpekler yiyecek bulmakta zorlanıyor. Kar kalınlığının 30 ile 50 santimetre arasında değiştiği Uludağ yolunda hayatını sürdürmeye çalışan farklı cinslerden çok sayıda sahipsiz köpek, hayvanseverlerden yardım bekliyor. Uludağ sınırları içindeki Kirazlı köyünde ikamet eden AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, fırsat buldukça dağ yolundaki köpekleri besliyor. Özelikle kış aylarında yiyecek ihtiyacı olan sokak hayvanlarının yanında olmak gerektiğini belirten Cömez, hayvanseverlere de "Can dostlarımıza sahip çıkalım" çağrısında bulundu. Cömez, "Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sahipsiz köpekler özellikle yaşadıkları bölgenin karla kaplanmasıyla yiyecek bulmak için hayvanseverlere muhtaç hale geliyor. Hayvanseverlerin getirdiği yiyecek ve mama ile hayatta kalan köpekleri yalnız bırakmayalım" dedi.


Cömez'in yolunu gözleyen köpekler, onun getirdiği yiyecekler ile karınlarını doyururken sevgi gösterisinde bulunuyorlar. - BURSA

Osmangazi, AK Parti, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
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