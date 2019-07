Uludağ'daki kirlilik, karlar eriyince ortaya çıktı

KIŞ aylarında yurt içinden ve dışından yüz binlerce turistin geldiği, yoğunluk nedeniyle sıkı denetimlerin yapıldığı Uludağ Milli Parkı sınırlarındaki 1'inci ve 2'nci oteller bölgesinde, karların erimesiyle çöpler, molozlar ve kullanılmayan telesiyej malzemeleri gibi kütleli atıl ürünler, gün yüzüne çıktı. Otellerde kış döneminin bitmesiyle başlanan tadilatların ardından inşaat atıklarının da artması, çevrecilerin tepkisine neden oldu.Kış turizminin gözde merkezi Uludağ Milli Parkı sınırlarında yer alan, 1'inci ve 2'nci oteller bölgesinde, karların erimesinin ardından çöpler ortaya çıktı. Bölgeye molozlar ile kullanılmayan telesiyej malzemeleri gibi kütleli atıl ürünlerin bırakıldığı da görüldü. Otellerde her kış dönemi sonrası gerçekleştirilen tadilatlara başlanınca bölgede, inşaat atıkları da arttı. Uludağ'a gelen ziyaretçiler, bölge sakinleri ve çevreciler ise çöpler ile molozları bırakanlara tepki gösterdi. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Caner Gökbayrak, sorumluları denetimleri sıkılaştırmaya çağırdı.'MİLLİ PARKTA YERLEŞİM OLMAMASI GEREK'Milli parklar sınırında, kanunlara göre, zorunlu askeri binalar hariç hiçbir yapının bulunmaması gerektiğini belirten Caner Gökbayrak, "Bugüne kadar doğa ve çevre için çok çeşitli konularda çalışma yaptık. Uludağ da bu konuların başında geliyor. Kendine has ve nadir görülen bitkileri ya da benzeri ekolojik değerleri barındıran alanlar, 'milli park' ilan ediliyor. Uludağ, milli parktır. Milli parkta herhangi bir yerleşim olmaması gerekiyor. Kesinlikle yapılaşma olmaması gerekir ve bununla ilgili bir kanun vardır. İlgili kanunun 14'üncü maddesinde, çok net şekilde 'çok elzem görülen, stratejik önem taşıyan askeri tesisler hariç bu alanlara hiçbir tesis yapılamaz' diyor" diye konuştu.Uludağ Milli Parkı'nı ilgilendiren kanun maddesinde, ticari faaliyetlere de müsaade edilmediğini kaydeden Gökbayrak, "Kanun, bunları diyor; ama bu oteller yapılmış. Bunlarla ilgili çok sayıda davalar açtık. Bu davalar devam ediyor" dedi.'KİRLİLİĞİ GÖRMEYE ALIŞIK HALE GELECEĞİZ'Yaz aylarında, karların erimesiyle ortaya çıkan manzaraların her yıl görüldüğünü belirten Gökbayrak, "Burada aslında her yıl ortaya çıkan molozlar, çöpler ve döküntüler, kışın süren şaşaalı gösterinin ardından kalan kötülüktür. Bu ne yazık ki her yıl oluyor. Burada zamanında oteller yapılırken, büyük zararlar verilmiş ve halen bu zararlar verilmeye devam ediliyor. Bir milli park içinde en değerli alanlar vardır. Burası planlarla belirtilir. İkinci bölgede yer alan bu alanların birinin şu an üzeri molozlarla kapatıldı. Buraya bir kongre merkezi yapılmak isteniyor. Burada yer alan otellerin 49 yıllık anlaşmaları var ve bazı otellerin anlaşmaları bitmek üzere. Birtakım planlarla bu oteller orada kalsın ve bu kirlilik, bu yıkım devam etsin, isteniyor. Biz bu kirliliği görmeye ne yazık ki alışık hale geleceğiz" diye konuştu.'DENETİMDE EKSİKLİKLER VAR'?Kirliliğin temel nedeninin oteller olduğunu, yetkililerin de denetimleri sıkılaştırması gerektiğini belirten DOĞADER Başkanı Gökbayrak, "Oraya gelen her vatandaş, yediği bir atıştırmalığın çöpünü yere atsa dahi ne kadar çöp birikebilir? Oradaki çöp, otellerden çıkan çöplerdir. Molozlar da her yıl otellerin yaptığı değişiklerin kalıntısıdır. Denetimlerle ilgili çok ciddi eksiklikler var. Yapılan yanlışlıklar, ihmaller, Uludağ'ı korumakla sorumlu kurumların gözü önünde yapılıyor. Güçlü bir denetim olsa böyle durumlara izin verilmez. Biz Uludağ için gereken tüm hukuksal mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

- Bursa