Uludağ'daki Otellerde Yarıyıl Bereketi

Yarıyıl tatili öncesinde kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'a yükseldi.

MUSTAFA BİKEÇ - Yarıyıl tatili öncesinde kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'a yükseldi.



Kış turizmi denilince ilk akla gelen, Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası Uludağ, Bursa ve İstanbul gibi yakın merkezlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.



Uludağ'daki 17 otel, 7 bin yatak kapasitesiyle hizmet verirken, tatilciler, 300 metre ile bin 980 metre arasında uzunluklara sahip 20 kayak pistinde kayak, snowboard yapabiliyor, kızakla kayabiliyor, farklı etkinliklere katılabiliyor.



Günübirlikçilerle birlikte her yıl yüzbinlerce kişiyi konuk eden Uludağ, yarıyıl tatilinde de en yoğun dönemlerinden birini yaşayacak.



Uludağ'da kişi başı günlük konaklama ücretleri 900 ile 1600 lira arasında değişen otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.



Yüzde 100 doluluk bekleniyor



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, sezonun çok güzel geçtiğini belirtti.



Erdem, diğer kayak merkezlerinde de sezonun güzel gittiğini kaydederek, "Görüşmeler yaptığımız diğer kayak merkezlerinden alınan bilgilere göre önceki yıllara göre daha başarılı, verimli bir sezon oluyor. Uludağ'da yılbaşı tatilinde yüzde 100 doluluğa ulaşmıştık. Yarıyıl tatilinde de inşallah yüzde 95, yüzde 100 doluluk oranını yakalayacağız." dedi.



Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren de yarıyıl tatili için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.



Uludağ'da hizmet veren bir otelin müdürü Ozan Yuvacı, herkesi Uludağ'a tatile beklediklerini ifade ederek, "Misafirlerin buraya gelmeyle ilgili bir tereddütleri olmasın. Yarıyıl tatilini daha renkli geçirmek için ailelere tüm imkanları sunacağız. Fiyat aralığımız bin ile bin 500 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

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