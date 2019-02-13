Son Dakika Haberleri: Uludağ'daki Silahlı Kavga

Uludağ'daki Silahlı Kavga

4 saat önce

Uludağ'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 31 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Uludağ'daki Silahlı Kavga, System.String[]
Uludağ'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 31 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği üyeleri ile bir otelin özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgayla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 31 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden dernek çalışanı M.U, A.K, G.U, CU, "Kolluk kuvvetlerine mukavemet ve görevini yaptırmamak", güvenlik görevlileri M.S, T.S. ve O.S. ise "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından 3 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Olay


Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde 11 Şubat'ta Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği üyeleri ile bir otelin özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada dernek üyesi Y.K.Ü, E.Ç. ve R.Ö. ile otel çalışanı A.Ö, güvenlik görevlileri S.Ç. ve R.B. birbirlerini darbetmişti.


Kavgaya müdahale eden Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişiyi gözaltına almıştı.


Olayın ardından toplanan 40 dernek üyesi, gece saatlerinde kavgaya karışanların konakladığı otele gelmiş, yaşanan kargaşa sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S. tabancayla rastgele ateş açmıştı.


Vücutlarına mermi isabet eden H.S. ve kayak öğretmeni Yusuf Köse (19) yaralanmıştı. Yaralılardan Köse, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirmişti. Darp sonucu hafif yaralanan 2 kişiye Uludağ'da müdahale edilmişti.


Olayla ilgili soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:02 Kaynak: AA

Bursa, Uludağ, 3. Sayfa
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