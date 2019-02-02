Uludağ'daki Tatilcilere Yangın Şoku
17 dakika önce
Uludağ'da içerisinde çocuklarında bulunduğu bir araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Uludağ
'da içerisinde çocuklarında bulunduğu bir araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden vatandaşlar kendilerini araçtan dışarı atarken, çevredeki vatandaşların yardımıyla alevler aracı sarmadan söndürüldü.
Olay, kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarıyıl tatilinin son günlerini Uludağ'da geçirmek isteyen, içerisinde çocuklarında bulunduğu 5 kişilik bir ailenin, Uludağ gişelerde otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Ön kaputtan çıkan dumanı fark edilmesi üzerine, araçta bulunanlar kendilerini dışarı attı. Vatandaşların korku dolu gözlerle izlerken, içerisinde çocuklarında bulunduğu 5 kişilik aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Yangın, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracı sarmadan söndürüldü. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA
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