Uludağ'daki yaban hayatı böyle görüntülendi - Son Dakika
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Uludağ'daki yaban hayatı böyle görüntülendi

14.08.2022 13:18

Uludağ'daki yaban hayatı böyle görüntülendiBURSA Uludağ'da dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile yaban hayvanları doğal ortamında böyle görüntülendi.

Uludağ'daki yaban hayatı böyle görüntülendi

BURSA Uludağ'da dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile yaban hayvanları doğal ortamında böyle görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla dağlık ve ormanlık bölgelerindeki bazı noktalara fotokapanlar ile birlikte yanlarına yemekler yerleştirdi. Yiyeceklere gelen hayvanlar, yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve popülasyon yoğunlukları belirleniyor. Ormanlık ve dağlık alanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara, yiyecek arayan ayı, tilki, geyik, domuz, ve kurt gibi hayvanlar yansıdı.

Fotokapana yansıyan bir görüntüde ise anne ayının ayağının aksak olması dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'daki yaban hayatı böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ'daki yaban hayatı böyle görüntülendi - Son Dakika
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