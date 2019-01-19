Son Dakika Haberleri: Uludağ'dan Dönmek İsteyen 2 Bin Kişi, 'Teleferik' Kuyruğuna Girdi

Uludağ'dan Dönmek İsteyen 2 Bin Kişi, 'Teleferik' Kuyruğuna Girdi

58 dakika önce

BURSA'da, hafta sonunu geçirmek için Uludağ'a gelen günübirlikçiler, geri dönmek için teleferiğe akın etti.

Uludağ'dan Dönmek İsteyen 2 Bin Kişi, 'Teleferik' Kuyruğuna Girdi, System.String[]
BURSA'da, hafta sonunu geçirmek için Uludağ'a gelen günübirlikçiler, geri dönmek için teleferiğe akın etti. Metrelerce kuyruk oluşturan yaklaşık 2 bin kişilik teleferik sırası 2'nci Oteller bölgesine kadar uzadı.

Kış turizminin tatil merkezlerinden biri olan Uludağ'da sıcaklık eksi 2 ile eksi 10 derece arasında değişirken, sömestr ve hafta sonu tatili sebebiyle tatilcilerin akınına uğradı. Geçtiğimiz günlerdeki yoğun kar ve fırtınanın yerini güneşli havaya bırakması sonucu tatilciler Uludağ'a akın etti. Günübirlik Uludağ'a çıkanlar ise geri dönmek için teleferik istasyonuna giderken, metrelerce kuyruk oluştu. İstasyona sığmayıp dışarıya çıkan yaklaşık 2 bin tatilci, 2'nci Oteller bölgesinde bulunan otellerin önüne kadar kuyruk oluşturdu.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:10 Kaynak: DHA

Bursa, Uludağ, Güncel
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