Uludağ'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Uludağ'dan kartpostallık görüntüler

18.01.2021 09:57
Uludağ'dan kartpostallık görüntüler, System.String[]

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan'ın objektifine yansıyan fotoğraf kareleri, görenleri mest mest etti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'da aralıksız yağan kar yağışı sonrası ortaya renkli görüntüler çıktı. Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 87 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığı en düşük eksi 16 derece olarak ölçüldü.

Sadece otelde konaklayanların kayak yapmalarına izin verilirken, fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan'ın çektiği fotoğraf kareleri büyük beğeni topladı. Seyrine doyumsuz manzaralardan kayak yapanların heyecanına kadar her şeyi ölümsüzleştiren Turan'ın çam ve köknar ağaçlarının görüntüsü kartpostalları aratmadı.

Oteller Bölgesi'nden telesiyej kullanarak zirveye çıkanlar, doğa ve karın sunduğu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

(Abdullah Çibir/İHA)

Türkiye, Turizm, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Yağış ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Meteoroloji ve AKOM'dan art arda kar yağışı uyarıları! Sıcaklık 5-10 derece düşecek Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Neler oluyor diye sordu Türkiye genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?         
09:58
Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu         
09:07
Çin'de göçük altında kalan madenciler yazdıkları notla hayata tutundu Çin'de göçük altında kalan madenciler yazdıkları notla hayata tutundu         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor         
08:17
Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı         
08:02
Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor         
07:49
Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü         
22:48
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak         
21:25
Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor         
20:56
Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi         
19:50
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
16:50
17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü 17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü         
15:36
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 10:13:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei