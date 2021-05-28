Uludağ'dan şehre ayı indiği öne sürüldü, ortalık karıştı! Vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık Mahallesinde yaşayan mahalle sakinleri ayı gördüklerini iddia eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Uludağ'ın yamaçlarından yerleşim alanına indiği iddia edilen ayıyı bulmak isteyen mahalleli sokağa döküldü.

AYININ İZİNE RASTLANILMADI

Meraklı mahalleli, yaşlısı genci demeden ayıyı görmek için aramalara katılırken polis ekipleri anons yaparak herkesin evine girmesini söyledi. Arama kurtarma ekibi ve polislerin de yer aldığı ayı bulma uğraşları gecenin geç saatlerine kadar sürerken, ayının izine rastlanılamadı.

Sokakta görüldüğü iddia edilen ayıların havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim alanına indikleri tahmin ediliyor.