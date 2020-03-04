"Uludağ Ekonomi Zirvesi" 20-21 Mart'ta gerçekleştirilecek

Bursa'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Uludağ Ekonomi Zirvesi", 20- 21 Mart'ta yurt içi ve dışından iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini buluşturacak.

Uludağ Grand Yazıcı Otel'de, Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından gerçekleştirilecek zirvede, iki gün boyunca 2 bine yakın katılımcı ve 100'ü aşkın konuşmacı, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek global ve yerel konuları ele alacak.

Zirvenin oturumlarında, "Sosyal Yatırım ve İstihdam", "Yeni Enerji Oyunu", "Global Ekonomi", "Futbol ve Ekonomi", "Paylaşım Dalgası", "Suyun Geleceği", "Bankacılık Ajandası", "Yeni Nesil Liderlik", "Akıllı İş Dönüşümü", "Globalde Büyüyenler" ve "StartUp Yatırımları" başlıklarında sunumlar yapılacak.

Ekonomistler Lord Jim O'Neill ve Prof. Steve Hanke, Malala Fonu Üst Yöneticisi (CEO) Farah Mohamed, Nantes Üniversitesi 3D uzmanı Prof. Dr. Benoit Furet ve "AI Republic" kitabının yazarı Dr. Mark Esposito gibi dünyaca ünlü isimler ağırlanacak.

"Değişim Ajandası" başlıklı oturumda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Prof. Dr. Salim Atay ve Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvede, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal da Türkiye'nin yarınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

9. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, Koç Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Zorlu Enerji Grubu CEO'su Sinan Ak, SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım Başkanı Gunter Seymus, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, TAV CEO'su Sani Şener, Limak Holding ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Eczacıbaşı Holding CEO'su Atalay Gümrah, Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Vodafone Avrupa Başkanı Serpil Timuray, Şişecam Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kirman, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur, Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin gibi isimler, iş dünyasındaki yenilikleri ve beklentileri anlatacak.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Yapı Kredi Bankası CEO'su Gökhan Erün, Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Recep Baştuğ, Odeabank CEO'su Mert Öncü, Alternatifbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Kaan Gür ile HSBC Türkiye CEO'su Selim Kervancı da "Bankacılık" başlıklı oturumda, finans sektöründeki son trendleri ve sektörün geleceğini tartışacak.

"Dünyadaki Değişimi Okumak" başlıklı oturumda ise Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi, Milletler Topluluğu Kadın Parlamenterleri Başkanı Shandana Gulzar Khan, eski Tunus Maliye Bakanı Jaloul Ayed, "Future is Asian" kitabının yazarı Parag Khanna, Zimbabwe Başbakan Yardımcısı Arthur Mutambara, eski Romanya Ticaret Bakanı Ioana Petrescu ve Global Çin Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Jiang Yuechun değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşacak.

Türk sinema ve tiyatro dünyasından oyuncular Halit Ergenç ve Taner Ölmez gibi renkli isimlerin de konuşmacı olarak katılacağı zirvede, başarılı işlere ve yeniliklere imza atan girişimciler, dikkat çekici konularla ekonomiye yön verecek yenilikleri ve beklentilerini aktaracak.

Galata Business Angels iş birliği ile gerçekleştirilecek "Stars Of Region" yarışmasında katılımcılar, girişimlerini Türkiye'nin en büyük melek yatırımcıları ve startup dostu liderlerinin karşısında anlatarak, yatırım çekmeye ve büyük ödülü kazanmaya çalışacak.