TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Eğer yurt dışına küresel bir firma olarak gidiyorsanız konsantre olduğunuz, odaklandığınız konuyla gideceksiniz.

Şener, "Uludağ Ekonomi Zirvesi"nde moderatörlüğünü Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz'ın yaptığı "Global Şirket Yaratmak" oturumunda, TAV Havalimanlarının küreselleşme hikayesini anlattı.



Sani Şener, küreselleşmenin şartlarına ilişkin, "Türkiye'den ihracat veya ithalat yapıyorsanız küresel değil, uluslararası bir firmasınız. Mesela Ferrari uluslararası, Toyota küresel bir firmadır. Biz de küresel bir firmayız, 21 ülkede, 3-4 milyar dolarlık yatırımımız var." diye konuştu.



1997'de aldıkları Atatürk Havalimanı'nı 2000'de işletmeye başladıklarını dile getiren Şener, şöyle devam etti:



"2004'te hızlandık çünkü daha kimse bu havalimanı işleri sektörüne uyanamamıştı. İzmir'i, Ankara'yı, Gürcistan'ı aldık ve epeyce büyüdük. Tabii büyürken bizim pek paramız falan yok. Tepe, Akfen ve Sera, benim şirketim olarak yapıyoruz. Sermayeyi ticari kredi olarak bankalardan alıyoruz. Mesela 100 birimlik bir yatırım yapıyorsunuz, 70'ini uzun vadeli olarak bankalardan alıyorsunuz ama yüzde 30'unu sizin koymanız lazım. Biz, bu 30'u da kredi alıyoruz. Biz büyüdük ve kısa dönem borç, 450 milyon dolara geldi. Çok büyük bir para. Ne yapacağımızı düşünürken bir gün Reuters geldi. Ben onlara 'Biz şirketimizi halka arz edeceğiz.' dedim."



"Dünyanın her yerinden finansal ortaklarınız yoksa küresel olma şansınız olmuyor"



Halka arzın çok önemli olduğunu, yatırımcı tabanını genişlettiğini ve tanınırlığı artırdığını belirten Şener, şu ifadeleri kullandı:



"Halka arzı söylememin ertesi günü bana bir telefon geldi, bir fondan. Tabii artık neredeyse süpermarketler fon arıyor, satmak için ama 2004'lü yıllarda fon nedir pek bilmiyoruz. Bir Pakistanlı adam, 'Ben sizden hisse almak istiyorum.' dedi. 'Niye alacaksın?' dedim 'Çıkış yapacakmışsınız, orada satacağım.' dedi. Anlamadığımı anlayınca 'Ben gelip sana anlatayım.' dedi. Geldi, anlattı, anladık. 'Yüzde 5 hisse 1,5 milyar dolar.' dedim. 'Niye?' dedi. 'Eğer halka arzda 1,5 çıkmazsa ben bu parayı kullanacağım için sana geri veremem ama daha fazla hisse veririz.' dedim. Anlaştık ama zerre kadar inanmıyorum çünkü 75 milyon dolar... Anlaşmalar yaptık, küt diye 75 milyon dolar geldi. 'Bundan bir tane daha yapalım, şahane bir şey.' dedim. Bir tane daha yüzde 5 sattık. Böylelikle 450 milyon doları bulduk ve halka arz ettik. Küresel hayatımız öncelikle finansal ortaklıklar geliştirerek başladı. Eğer dünyanın her yerinden finansal ortaklarınız yoksa küresel olma şansınız da olmuyor."



"Kurumsallıkla durumsallığı beraber götürüyoruz"



Şener, TAV Havalimanlarının Avrupa'nın 5 büyük havalimanı işletmesinden biri olduğunu söyledi.



Servis şirketleri dahil 76 havalimanında olduklarını anlatan Şener, "Holdingde otorite, yani disiplin, bütün diğer birim havalimanlarındaki şirketlerde otonomi yani özgürlük var. Bazen otorite otonomiyi yeniyor, bazen otonomi otoriteyi yeniyor. Dövüşünce ben devreye giriyorum ve konuyu çözüyorum. Kurumsallıkla durumsallığı beraber götürmeye çalışıyoruz. Organizasyondaki en büyük hikaye, bu." dedi.



Bilginin kenara atılamayacağını, yapılan işi çok iyi bilmek gerektiğini vurgulayan Şener, şunları kaydetti:



"Eğer yurt dışına küresel bir firma olarak gidiyorsanız konsantre olduğunuz, odaklandığınız konuyla gideceksiniz. Neyi biliyorsanız onunla gideceksiniz. 'Ben her şeyi yaparım abi' diye giderseniz sizi kabul etmiyorlar. Rakiplerinizin dünyada neyi yaptıklarına ve neyi yapmadıklarına bakacaksınız. Neyi yaptıklarına baktığınızda o, büyümeyi gösteriyor. Neyi yapmadıklarına baktığınızda o size sürdürülebilirliği gösteriyor. Bilginin pasaportu yok. Fiziksel sermaye, bilgi sermayesini yenemiyor. Bilgi sermayesi çok güçlü. Biz de o sermayeyle buralara geldik ve böylece Avrupa'nın 5 büyük havalimanı işletmesi arasında yerimizi alabildik. Bu saydığım 5'li grup, 500 milyon yolcuya hitap ediyor. Dünyadaki yolcu sayısının neredeyse yüzde 8'i gibi bir rakam. Biz bunların içindeyiz."

