Uludağ Ekonomi Zirvesi - Son Dakika

Uludağ Ekonomi Zirvesi

24.03.2021 13:21
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, 2008 yılında kullanıma açılan e-Devlet Kapısı'nın 5 binin üzerinde hizmetin verildiği ve 53,9 milyon vatandaşın kullandığı bir sisteme dönüştüğünü ifade ederek, "Artık e-Devlet'i Dijital Türkiye Portalı'na doğru çevireceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, 2008 yılında kullanıma açılan e-Devlet Kapısı'nın 5 binin üzerinde hizmetin verildiği ve 53,9 milyon vatandaşın kullandığı bir sisteme dönüştüğünü ifade ederek, "Artık e-Devlet'i Dijital Türkiye Portalı'na doğru çevireceğiz. Yani sadece kamu olmayacak. Vatandaşımızın hayatı için gereken her türlü dijital sürece başvurunun yapılabileceği bir kapı haline getirmek istiyoruz e-Devlet'i." dedi.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Vodafone Business ana sponsorluğunda "Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?" ana temasıyla hibrit olarak düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Kamuda Değişim Ajandası" başlıklı panelde konuşan Koç, dünyada dijital dönüşüm eğitimlerinin çok önemli bir hal aldığını ifade ederek ofis olarak bu alanda çeşitli çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'deki dijital dönüşüm faaliyetlerinin bütüncül ve sürdürülebilir bir perspektifle planlandığını ifade eden Koç, kamu hizmetlerinin merkezi haline gelen e-Devlet Kapısı hakkında bilgi verdi.

E-Devlet'in 2008 yılında 22 kamu hizmetinin sunulduğu küçük bir portal olarak kurulduğunu aktaran Koç, portalda şu anda 5 binin üzerinde hizmetin verildiğini anlattı.

Koç şöyle devam etti:

"e-Devlet şu anda 13 yaşında ve 5 binin üzerinde hizmetin verildiği, 53,9 milyon vatandaşımızın kullandığı bir sisteme dönüştü. Şimdi e-Devlet'in en önemli özelliklerinden birisi bizim hizmeti vatandaşın ayağına götürmemiz. En son 700 bin kişilik bir anket yaptık ve vatandaşlarımızın geri beslemelerini aldık. Artık e-Devlet'i Dijital Türkiye Portalı'na doğru çevireceğiz. Yani sadece kamu olmayacak. Vatandaşımızın hayatı için gereken her türlü dijital sürece başvurunun yapılabileceği bir kapı haline getirmek istiyoruz e-Devlet'i. Geçen sene pandeminin de etkisiyle yaklaşık 2,4 kez vatandaşımız e-Devlet Kapısı'ndan hizmet aldı. Bunun muadili neydi? Vatandaşlarımızın 2,4 milyar kez kamu kurumlarına gitmesiydi. Bunun zaman ve iş süreçleri anlamında dev bir ekonomik yükü olurdu."

"Dijital anlamdaki mukavemetimiz artmış olacak"

Koç, e-Devlet'te kullanıcı dostu kullanım için önemli değişiklikler yaptıklarını ifade ederek, konu bazlı bütünleşik hizmet konseptine yöneldiklerini anlattı.

Araç sahiplerinin araçlarıyla ilgili tüm hizmetleri tek bir yerden görebileceği "Araçlarım" hizmeti oluşturduklarını aktaran Koç, HGS'den vergilere kadar bütün bakanlıkların sunduğu hizmetlerin listelendiğini kaydetti.

Koç,"e-Devlet üzerinde 'Araçlarım' hizmetini haziran ayında devreye aldık. Baktık ki 200 milyonun üzerinde kullanıldı, dedik ki 'yoğurt tuttu'. Şimdi de 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgahım' başlıkları ile bu alanlardaki tüm hizmetlerin tek başlık altında listeleneceği daha bütünleşik hizmetlere doğru yöneliyoruz şu anda." dedi.

Türkiye'nin dijital hizmet kapısı e-Devlet'in dünyada da başarılarıyla öne çıktığını aktaran Koç şunlara dikkati çekti:

"Biz birçok endekste de yukarı sıralardayız. En son Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. AB Avrupa'daki 36 ülkeye bizi de dahil etti ve 'Dijital Devlet' uygulamalarında kullanıcı odaklılığı ölçtü. Burada Türkiye 4. sıraya geldi. İlk 3'e baktığımız zaman da nüfusları çok küçük bazı Avrupa ülkeleri olarak görüyoruz. Yani bu anlamda baktığımız zaman lider konumundayız.

Bunun tabi bunların bir de siber güvenlik boyutu var. Bu kadar hizmeti dijitalleştirdiğiniz zaman onların bilgilerini korumamız anlamında da önemli görevlerimiz oluyor. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak da Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayımladık ve sayın cumhurbaşkanımız öncelikle bir genelge yayımladı. Arkasından da Ulaştırma Bakanlığı'mızla birlikte Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı yayımladık. Hem rehberimizi hem de strateji belgemizdeki tedbirleri uyguladığımız zaman da dijital anlamdaki mukavemetimiz artmış olacak."

"Fırsat eşitliği sağlayacağız"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay da, kamuda yaş ortalamasının 38 olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nde bu sayının 27 olduğunu kaydetti.

Çalışanlarının tamamının Yetenek Yönetim Sistemi'yle göreve geldiğini aktaran Atay, "Bu genç toplulukla ne yapıyoruz biz? 'Biz bu işi biliyoruz' demiyoruz. Bizden öncekiler bir şeyleri tespit etmişler, doğru eğri... Onları bir tarafa bıraktık. Önce Türkiye'nin, kamunun, doğal olarak da özel sektörün sorunlarını anlamaya yönelik araçlardan yararlanmaya başladık. Bizim birinci önceliğimiz veriye dayalı karar verme süreçlerini hem kamuda hem de özel sektörde ikame etmektir." bilgilerini verdi.

Kamu Veri diye bir çalışmaya başladıklarını anlatan Atay, e-Devlet Kapısı üzerinden nitelikli veri topladıklarını söyledi.

Atay konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biz e-Devlet üzerinden hazırladığımız bir formla 862 bin çalışanımız 75-150 soru arasındaki anketimizi cevapladı. Biz bunların tamamını analiz ettiğimiz zaman gerçek veriye ulaştığımızı düşünüyorum. Şimdi aynısını özel sektör için de yapacağız. Bu bize öncelikle yol haritası verdi: Biz bir kere, devlet olarak, İnsan Kaynakları Ofisi olarak veriye dayalı iş yapacağız. İki, şeffaf olacağız. Üçüncüsü fırsat eşitliği sağlayacağız. Kamu kaynağı bu ülkede yaşayan her Türk vatandaşının hakkıdır. Dördüncüsü liyakat temelli olacağız ve verimlilik esaslı olacağız.

Bunları yaparken de teknolojiden yararlanmak birinci önceliğimiz. Gerek kamuda gerek özel sektörde milyonlarca çalışanı olan bir sistemde manuel yöntemlerle insan kaynağını efektif yönetmemiz mümkün değil. Çünkü insan, doğada yönetilmesi en zor canlı türü. Doğal olarak siz onu yönetebilmek için en ileri teknolojileri kullanmak zorundasınız, en ileri teorileri bilmek zorundasınız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uludağ Ekonomi Zirvesi - Son Dakika Ekonomi


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