Uludağ Ekonomi Zirvesi - Son Dakika

Uludağ Ekonomi Zirvesi

24.03.2021 15:39
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda üçüncü ülkelerde de kazan-kazan mekanizmasıyla çalışabiliriz." dedi.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Vodafone Business ana sponsorluğunda "Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?" ana temasıyla hibrit olarak düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor.

Zirve kapsamında, İtalya Doğrudan Yabancı Yatırımlar Türkiye Temsilcisi Alper Mat'ın moderatörlüğünde "İtalya Özel Oturumu" gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Okyay, kendisini bir İtalyan dostu olarak gördüğünü ifade ederek, İtalyan Lisesi'nde okuduğunu ve şu anda DEİK Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı olarak iki ülkenin ekonomik ilişkilerine destek verdiğini söyledi.

İtalyanlar ve Türklerin maceracı ruha ve girişimcilik becerilerine sahip olduğunu dile getiren Okyay, her iki ülkenin de geçmişe dayanan birliktelikleri bulunduğunu kaydetti.

Türkiye-İtalya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) faaliyetlerine değinen Okyay, iki ülkeden kurumların ve iş dünyasının birlikte çalıştığını aktardı.

Bugünkü zirvenin iş birliğinin bir yansıması ve ilişkilerin geliştirilmesi için bir fırsat olduğunu ifade eden Okyay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhataplarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. JETCO'nun önemi ne peki? Burada birçok sektör için örnek ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı takip ediyoruz. Sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz. Bu sadece yapılabilir değil, istenilen de bir şey. Burada sanayi ve tarım çıktısı da hizalanmalı ve bu şekilde çevresel etkiler de kontrol altına alınabilir. Bu konuda İtalya'nın çok iyi örnekleri var. Biz bunu Türkiye olarak 'yeşil dönüşüm' bağlamında örnek olarak alabiliriz. Aynı şekilde sürdürülebilir kalkınmanın garanti altına alınması da bu şekilde mümkün olabilir. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda üçüncü ülkelerde de kazan-kazan mekanizmasıyla çalışabiliriz."

Okyay, JETCO'nun altında pek çok proje çalışmasının yapıldığını, bunun her iki ülke için faydalı sonuçlar getirmesini beklediklerini söyledi.

"İtalya'da lojistik alanında da çok ciddi bağlantılarımız var"

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman da Şişecam'ın cam ambalaj, düzcam, cam ev eşyası ve endüstriyel ham madde alanlarında dünyanın ilk 5 şirketi arasında yer aldığını, 14 ülkede 43 tesisle, 22 bin çalışanla faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Şişecam'ın İtalya'daki ilk yatırımını 2005 yılında krom alanında yaptığını hatırlatan Kırman, önce ortaklıkla kurulan firmanın, 2011'de tamamına sahip olduklarını söyledi.

Kırman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün İtalya'daki şirketimiz, İtalya'da faaliyet gösteren ve bütün Avrupa dahil dünyada en büyük bazik krom üretimi bağlantılı, bizim Türkiye'de yaptığımız üretimle de eş düzeyde, buralarda işlem yapan şirket konumunda. Dolayısıyla burada hem metal hem de deri alanında çok büyük katkılarımız var. Tabii İtalya'da lojistik alanında da çok ciddi bağlantılarımız var. Cam ev eşyamızın bütün faaliyetlerinde temel dağıtım noktası bugün İtalya. Paşabahçe genel adıyla bilinen cam ev eşyası bugün dünyanın 2. büyük üreticisi. Dolayısıyla o alanda da İtalya'da faaliyetimiz yoğun."

"İtalya'yla olan bağlantımız ve ekonomik büyüklüğümüz çok etkileyici"

İtalya'da devreye aldıkları fabrikalarla ülkede çok önemli bir düzcam üreticisi konumuna geldiklerini aktaran Kırman, "İtalya'da şu an 400 kişi çalıştırıyoruz. İtalya'yla olan ilişkilerimizi sadece bu alanda görmüyoruz. Bugün biz Türkiye'den İtalya'ya 120 milyon doların üzerinde ihracat yapıyoruz. İtalya'dan Türkiye'ye de yaklaşık 30 milyon dolar geliyor ama biz aynı zamanda İtalya'nın makine üreticilerinin en büyük alıcılarından biriyiz. 14 ülkedeki bütün tesislerimize 2020 yılında yaklaşık 120 milyon dolarlık makine-teçhizat almış durumdayız. Dolayısıyla bizim bütünsel anlamda İtalya'yla olan bağlantımız ve ekonomik büyüklüğümüz gerçekten çok etkileyici bir şekilde ve ilerliyor."

İtalya'da destek, teşvik ve sorunların çözümü uygulamalarında hükümetten ve yatırım ajansından hızlıca cevap alabildiklerini belirten Kırman, ülkeden kendilerine gelebilecek talepler için her zaman hazır olduklarını söyledi.

"Yatırımcılarımızı karşılıklı yatırıma davet ediyorum"

İtalyan Ticaret Ajansı Genel Müdürü Roberto Luongo ise iki ülke arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu, güçlü bir ekonomik iş birliğinin bulunduğunu vurguladı.

İki ülkede karşılıklı yatırım yapan yüzlerce şirketin bulunduğunu aktaran Luongo, "Türkiye'den İtalya'ya gelen şirketler son yıllarda geldi. Bunun devam etmesi gerekiyor. İki Akdeniz ve sanayi ülkesiyiz. Ekonomik ve ticari ilişkilerin ötesinde ortaklıklarımız, yüzyıllara dayanan ilişkilerimiz var." dedi.

İki ülke arasında iş birliği yapılabilecek sektörlere değinen Luongo, şunları kaydetti:

"İtalya ile Türkiye'nin birlikte çalışabileceği, iş birliği yapabileceği sağlık, restorasyon, moda, gıda, mücevherat ve makine gibi çok sayıda alan var. İtalya Dışişleri Bakanlığı ile çalışan bir ticaret ajansımız var. Bu ajansımız iki ülkedeki yatırımların desteklenmesi bağlamında çalışmalarına devam ediyor, yeni fırsatları araştırıyor. Yatırımcılarımızı karşılıklı yatırıma davet ediyorum."

İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve yatırımların artması için pek çok fırsat bulunduğunu ifade ederek, iki ülke iş dünyası ve kamu kesimini daha fazla iş birliği yapmaya davet etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Ekonomi, Türkiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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