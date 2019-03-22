Uludağ Ekonomi Zirvesi Büyüme Dostu Bankacılık Paneli

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, 'Büyüme Dostu Bankacılık' oturumunda Türkiye'deki bankacılık sistemi tartışıldı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, 'Büyüme Dostu Bankacılık' oturumunda Türkiye'deki bankacılık sistemi tartışıldı.



Moderatörlüğünü Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın yaptığı panele Citibank CEO'su Serra Akçaoğlu, HSBC CEO'su Selim Kervancı, Sanko Onursal Başkanı Abdulkadir Konuoğlu ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu katıldı.



AKÇAOĞLU: DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN BİLE PİYASALARIMIZ MUNTAZAM ÇALIŞTI



Citibank CEO'su Serra Akçaoğlu, dışardan Türkiye'yi anlamanın zor olduğunu, yabancı yatırımcılara Türkiye'yi doğru anlamak için buraya gelmelerini tavsiye ettiklerini söyledi. Dünyada çok az ülkede Türkiye'deki kadar sağlam bir bankacılık sistemi olduğunu belirten Akçaoğlu, "2000'lerin başındaki reform ve konsolidasyonlarla artık darbe girişimi gibi olağandışı bir olayın hemen ardından pazartesi günü piyasalar açıldı ve bankacılık sistemimiz tıkır tıkır çalışmaya devam etti" dedi.



KERVANCI: TÜRKİYE'NİN DİNAMİKLERİ FARKLI



HSBC CEO'su Selim Kervancı ise; "Yabancı meslektaşlarımızla konuşurken Türkiye'nin dinamiklerinin farklı olduğunu söylüyoruz. İnanmayanlar Türkiye'ye geldikten kısa bir süre sonra bize hak veriyor. Toplam kredi mevduat oranımız %116. Yani topladığımız 100 TL'lik mevduata karşı 116 TL kredi vermiş Türkiye bankacılık sistemi. Yapılması gerekenlerden biri güven ilişkisinin tesis edilmesi. Bankacılık sistemine güveni geliştirmeliyiz" şeklinde konuştu.



KONUKOĞLU: TÜRKİYE'Yİ KRİZ BATIRMAZ, DEDİKODU BATIRIR



Sanko Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise; "Türkiye çok krizler gördü. Türk insanı baskı yedikçe daha çok güçlenir. Türkiye'yi dedikodu batırır, başka birşey batırmaz. Geçmişte bankalar bazı yanlışlar da yaptı. Örneğin 2000'li yılların başında bankalar hesapsızca kredi dağıttı ama o günler geçmişte kaldı. Artık bankalar bu konuda daha dikkatli hareket ediyor" şeklinde konuştu.



ZORLU: SANAYİCİ VE BANKACI İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMALI



Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu ise; "2018'de başlayan krizde tüm bankalar açık ve şeffaf bir yaklaşım göstererek krizin etkisinin azaltılması için çalıştı. Sanayici ile bankaların iş birliği içinde çalışması çok önemli. Birlik ve beraberlik içinde birbirimize inanarak tüm güçlükleri aşabiliriz" dedi. - Bursa

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