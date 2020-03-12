Uludağ Ekonomi Zirvesi iptal oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uludağ Ekonomi Zirvesi iptal oldu - Son Dakika Ekonomi

Uludağ Ekonomi Zirvesi iptal oldu

6 saat önce

Türkiye'nin önemli iş ve ekonomi dünyası faaliyetlerinden biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, korona virüsü sebebiyle iptal edildi.

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Türkiye'nin önemli iş ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dünyası faaliyetlerinden biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, korona virüsü sebebiyle iptal edildi.


20- 21 Mart tarihinde Uludağ'da yapılması planlanan Ekonomi Zirvesi, korona virüsünün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte alınan tedbirler doğrultusunda iptal edildi. Diğer yandan oteller de sezonu erken kapatmak zorunda kaldı. Uludağ Monte Baia Otel Genel Müdürü Murat Üner, bu sezonu diğer yıllara göre erken kapatacaklarını belirterek, "Otelimizi ne yazık ki bu hafta sonu kapatmak zorunda kalıyoruz. Malum, ülkemizce korona virüsü endişesi oldu. Herhangi bir sıkıntımız yok. Uludağ'da henüz herhangi bir şey yok. Hükümetin aldığı tedbirler gereği, mesela önümüzdeki hafta Ekonomi Zirvesi olacaktı burada, fakat alınan kararla senelerdir yapılan bu zirve iptal oldu. Dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok, ama alınan tedbir konusunda iptal edilmesine lüzum duyulmuş" dedi.


Durumu değerlendiren Uludağ esnafı da, alınan karar sonucu sezonu erken kapatacaklarını, tedbirlerin alınmasının turizm ve Uludağ için önemli olduğunu belirtti. - BURSA

Türkiye, Ekonomi, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
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