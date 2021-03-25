Uludağ Ekonomi Zirvesi: "İyiliğin Gücü: Umutla Yarına" - Son Dakika

Uludağ Ekonomi Zirvesi: "İyiliğin Gücü: Umutla Yarına"

25.03.2021 20:17
Uludağ Ekonomi Zirvesi:

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde düzenlenen "İyiliğin Gücü: Umutla Yarına" panelinde, uzman katılımcılar geleceğe ilişkin umutları ve iyiliğin bu yoldaki katkısını masaya yatırdı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde düzenlenen "İyiliğin Gücü: Umutla Yarına" panelinde, uzman katılımcılar geleceğe ilişkin umutları ve iyiliğin bu yoldaki katkısını masaya yatırdı.

Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük'ün moderatörlüğündeki panele P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Shukrob Khojimatov ve European Venture Philanthropy Association (EVPA) Başkanı Steven Serneels katıldı.

Panelde konuşan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Biz bunca kişiye ulaşan bir şirket olarak iyi şirket olmayı zorunluluk olarak görüyoruz. Pandemi bunu daha da belirginleştirdi, bugün iyiliği yaymaya eskisinden daha çok ihtiyacımız var. Bizim bu konuda yönetişimde iyi ve etik olmak, topluma katkı, eşitlik ve kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik olmak üzere 5 başlığımız var. Markalarımızın temeline bunları yerleştirmek, bu alanlarda inovasyon yapmak iyiliğe bakış açımızın temelini oluşturuyor. Kalıcı, ölçülebilir ve olumlu etkiler bırakacak çalışmalarda bulunmanın taahhüdünü veriyoruz" dedi.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de, "Spor kültürünü yaygınlaştırma ve olimpik değerleri yerleştirme adına birçok projemiz var" dedi ve şöyle anlattı: "Bunlardan biri Oli projesi; Oli ise maskotumuzun adı. İnteraktif bir eğitim setini içeren, ilköğretim öğrencilerini kapsayan büyük bir proje. "Geçtiğimiz yıl itibarıyla 2 milyon öğrenciye ulaştık, pandemi sürecinde çalışmalarımız çevrimiçi olarak devam ediyor. Her sunum milli sporcuların katılımıyla gerçekleştiriliyor. İş dünyasıyla ilişkiler bağlamında uluslararası büyük şirketlerle iş birliğimizi sürdürüyoruz. "Bunlar projelerimize önemli destek sağlıyor. Türkiye'deki şirketlerin de bu akıma katılmasını bekliyoruz. Amacımız çocuk ve gençleri en iyi koşullarda maddi anlamda destekleyerek Türk sporuna hizmet etmek."Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı da konuşmasında, "Biz yeni dünyanın şirketi olmak için yola çıktık, 'sosyal yatırımlara önem vermeliyiz' dedik. Bunu yaparken de diğer işlerimizi nasıl yapıyorsak bunu da öyle yapmamız gerektiğini düşündük" dedi ve ekledi: "Bugün Esas Sosyal, Esas Holding'in beş iş kolundan biri. Odak noktamızı eğitimli gençlerin istihdamı olarak belirledik, bunu sürdürülebilir ve sosyo ekonomik olarak ölçülebilir bir modele oturttuk. Anadolu'nun az bilinen üniversitelerinden mezun gençlerin karşılaştığı fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracak projelere yoğunlaştık. Çünkü bu gençler umut etmez, hayal kurmazlarsa ülke ileri gidemez. Bu kaynaktan faydalanmamız lazım."UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Shukrob Khojimatov, pandeminin dünyadaki kırılganlığı ortaya koyduğunu söyledi ve şöyle devam etti: ""Bu kırılganlık özellikle kamu hizmetleri ve çevre gibi konularda göz ardı edilmişti. Salgında 2,7 milyon kişi hayatını kaybetti, ikinci dünya savaşından beri yaşadığımız en büyük krizle karşı karşıyayız. "Ülkeler ve insanlar arasında eşitsizliğin ne kadar büyük bir soruna dönüştüğünü, kadınların üzerine ne kadar ek yük bindiğini bu süreçte daha net gördük. "Biz burada bizden sonraki nesillere nasıl bir gelecek bırakabileceğimizi konuşuyoruz. Bunun için hem özel sektörde hem kamuda daha kapsayıcı ve katılımcı politikalara ihtiyaç var. "Şu an son derece parçalı ve öngörülemez bir geleceğin eşiğindeyiz. Aşırı yoksul toplumların sayısı gitgide artıyor. Bunları çözmek, sürdürülebilir gelişim ve kalkınma hedeflerini yakalamak için birlikte hareket etmemiz gerekiyor."European Venture Philanthropy Association (EVPA) Başkanı Steven Serneels de, "EVPA'nın Avrupa'da sosyal yatırım fonları, kuluçka yatırımcıları, kamu görevlileri ve akademisyenlerden oluşan 300 üyesi bulunuyor" dedi ve ekledi: "Amacımız doğrultusunda etki oluşturmak için neye ve hangi kurumlara ihtiyacımız var ona bakıyoruz. Etki yaratabilecek girişimlerin kişiye özel finansal kaynakları yaratabilmesi ve sosyal bir amaca göre tasarlanmış olması gerekir. "Bunlar aynı zamanda yatırım çekecek, değer yaratacak şekilde tasarlanmış olmalı. Bir diğer alan da finansal olmayan destekler konusu. "Bunlar stratejik danışmanlık olabilir, yönetişim yapısına destek olmak ve yönetimin etkisini analiz etmek olabilir. Biz eyleme, sorumluluğa, hesap verilebilirliğe inanıyoruz. "Yarattığımız etkiyi ölçebilir miyiz, yönetebilir miyiz, toplumsal değer yaratabilir miyiz buna bakıyoruz."


Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Ekonomi, Türkiye, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Uludağ Ekonomi Zirvesi: 'İyiliğin Gücü: Umutla Yarına' - Son Dakika Ekonomi


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