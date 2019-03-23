Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde '2023 Vizyonu' Tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde 'Vizyon 2023' oturumunda dijital, finansal ve altyapı alanlarında Türkiye'nin gelecekteki hedefleri değerlendirildi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde 'Vizyon 2023' oturumunda dijital, finansal ve altyapı alanlarında Türkiye'nin gelecekteki hedefleri değerlendirildi.



Moderatörlüğünü Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu'nun yaptığı panelde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan birer konuşma yaptı.



DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN KOORDİNASYON ÖNEMLİ



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Ali Taha Koç, 2023 hedeflerini yakalamak için bilgi teknolojilerine kamusal alanda da yatırımları artırmak gerektiğini söyledi. "CandyCrush adlı oyunun satış fiyatıyla 250 adet F16 savaş uçağı satın alınabiliyor"diyen Koç, marka değeri yüksek markaların büyük oranda dünyada dijital dönüşümü tamamlamış 15 ülkeden çıktığını söyledi ve bu ülkelerin hepsinde tüm dönüşüm çalışmalarının ortak bir çatı altında organize edildiğini aktardı. Dijital Dönüşüm Ofisi'yle bu koordinasyonu sağlayarak toplam bir strateji oluşturduklarını söyleyen Koç, kamu kurumları arasında kurdukları bağlantıyla sonuca ulaşacaklarını belirtti. Yeni teknolojiler konusunda öncü olduklarını söyleyen Koç, yapay zekanın geleceğinde Türkiye'nin de bir rol sahibi olması gerektiğini belirtti ve yıl sonuna kadar Yapay Zeka Strateji Dokümanı oluşturacaklarını anlattı. Kamunun veri sözlüğünü oluşturduklarını söyleyen Koç, kamu kurumlarının ürettikleri veriyi tanımlayacaklarını söyledi. Verinin mahremiyetini korumak için çalıştıklarını söyleyen Koç "Bir avuç toprağımızı koruduğumuz gibi bir byte verimizi de koruyacağız" dedi. Koç ayrıca siber güvenlik alanında milli yazılımlarla önlemler alacaklarını belirtti.



VARLIK FONU KİLİT TAŞI GİBİ



Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ise varlık fonunun dünyada da örnekleri bulunduğunu ve Tükiye'de de bu standartların yakalanmaya çalışıldığını söyledi. Sönmez "Varlık Fonu belki mucize çözüm değildir ama Romalılar'ın su kemerlerinde kullandığı kilit taşı gibi Türkiye ekonomisinde kilit önem taşıyan bir kuruluştur" diye konuştu. Varlık Fonu'nun Türkiye'nin stratejik yatırımlarına katkıda bulunma, piyasaları derinleştirme ve iyileştirme gibi misyonları olduğunu belirten Sönmez, Varlık Fonu'nu daha şeffaf hale getireceklerini ve doğru insan kaynağıyla Türkiye'nin gurur duyacağı bir kurum olacağını ifade etti. Sönmez "Bizde iki toplantı odası var. Adları 1923 ve 2023. Bu odalarımızda geçmişten bugüne getirdiğimiz değerlerimiz ve 2023 vizyonumuz konuşulur, başka bir şey konuşulmaz" diye konuştu. Türkiye'ye stratejik FTI çekebilmek için ortak yatırım kültürü üzerinde çalıştıklarını söyleyen Sönmez, bunu temel alan ortak yatırım platformları da kurduklarını söyledi. Sönmez, "Avrupa'da ve Amerika'da bizi daha iyi tanıyacaklar, bu da Türkiye'ye olan güveni artıracak" diye konuştu.



YÜKSEK KATMA DEĞERİ OLAN YATIRIMLARA ÖNEM VERİYORUZ



TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bakanlık olarak tüm sektörlerin önünü açtıklarını belirterek "Tüm yatırımcılar ve vatandaşlar için altyapıyı en iyi seviyeye getirdik ve getirmeye devam edeceğiz" dedi. Kara, hava, deniz ve demiryollarında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren Sayan, yüksek katma değeri olan yatırımlara daha fazla önem verdiklerini söyledi. 2023 vizyonu olarak her eve genişbant getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Sayan, gelecekte datanın getireceği öneme dikkat çekerek "Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalması için de gerekenleri yapıyoruz" diye konuştu. "5G ile birlikte haberleşme teknolojileri, yenilikçi hizmetleri beraberinde getirecek" diyen Sayan, gecikmenin önlenmesi ile birlikte makinelerin birbirine bağlanacağını ve kullanıcıların kilometrelerce öteden makineleri kullanacaklarını söyledi. 2020 yılında 5G ile ilgili ilk denemeyi yapacaklarını belirten Sayan "5G'ye geçen ilk 10 ülkeden biri Türkiye olacak" dedi. Sabitte ve mobilde ortak paylaşımın önünü açacaklarını söyleyen Sayan, "Dışarıya giden paranın ülkemiz içinde kalması için çalışacağız" dedi.



HIZIN EGEMEN OLDUĞU DÜNYADA DEVLETİ HIZLANDIRMAK ŞART



Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, beklentilerin aksine bugün devletlerin eskisinden daha fazla güçlendiğini ve sınırların da daha fazla önem kazandığını belirtti. "Devletten vazgeçemiyorsak, hızın egemen olduğu dünyada devleti hızlandırmak şart" diye konuşan Aşan, mümkün olduğu kadar hızlı karar almanın getirdiği avantajlara dikkat çekti. Devletin ve toplumun alışık olmadığı şekilde kararlar alınırken hatalar olabileceğini söyleyen Aşan, ofislerin doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olması sayesinde karşılaşılan problemlerin çok hızlı çözülebildiğini söyledi. İstanbul'un dünyada önemli bir finans merkezi olması yönünde çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirten Aşan "İyi bir stratejiyle bütün o ekosistemi oluşturabilirsek, dünyadan herkes İstanbul'a gelir" dedi. Dünyadaki finans kaynaklarının geçiş yolu olabilmenin önemine dikkat çeken Aşan, Türkiye'nin finansla ilgili problemlerinin çözümü için de bu konunun çok önemli olduğunu söyledi. - Varan

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