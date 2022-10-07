Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde enerjide yeni denge arayışı konuşuldu

RUSYA'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası kimilerinin Soğuk Savaş 2.0 olarak tanımladığı küresel düzende yeni bir dönem başladı. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde (UEZ 2022) Aydem Enerji sponsorluğunda gerçekleştirilen 'Enerjide Denge Arayışı: Yeni Kaynaklara Geçiş' oturumunda, enerjideki yeni denge arayışı, ortaya çıkabilecek olası risk ve fırsat senaryoları ele alındı.

Moderatörlüğünü McKinsey & Company Şirket Ortağı Onur Mumcu'nun yaptığı oturuma Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Galata Wind Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve CEO'su Burak Kuyan, Fiba Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, EnerjiSA Enerji CEO'su Murat Pınar ve Alarko Holding A.Ş. Topluluk İcra Kurulu Başkanı Ümit Nuri Yıldız katıldı.

DÖRDÜNCÜ: AVRUPA VE TÜRKİYE'DEKİ ENERJİ KRİZİNİN BÖYLE SÜRMEYECEĞİNE İNANIYORUM

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, "Köklü değişimlere kısa vadeli bakarken bugün, içinde yaşadığımız ortamda, inanılmaz bir enerji krizi yaşıyoruz. Enerjide fiyatların 3-4 kat yükseliyor olması, üretim faaliyetlerinde enerji maliyetlerini inanılmaz artırdı. Fiyatlar Avrupa'da bizden çok daha fazla arttı. Enerji krizinin bir diğer etkisi, ihracat yapılan pazarda yaşanan alım gücü azalması. Üretim yapan rakipler açısından kapasitelerinin düşmesi ve fabrika kapatılması bizim için avantaj durumu oluşturdu. Evet, şu an Avrupa'da ve Türkiye'de kötü bir kriz var ama bunun böyle sürmeyeceğine inanıyorum" dedi.

KUYAN: YENİLENEBİLİR ENERJİNİN NİMETLERİNDEN FAYDALANMALIYIZ

Galata Wind Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve CEO'su Burak Kuyan ise "Enerjideki birinci öncelikli senaryo, yenilenebilir enerjiye dönüşüm hızının daha da tetiklenmesi olacak. Avrupa artık bağımsız olmak istiyor ve bu da sürdürülebilirlik kapsamında yenilenebilir enerji üzerine yatırım anlamına geliyor. Biz yenilenebilir enerjinin nimetlerinden faydalanmak zorundayız. Avrupa'da yeni bir dönüşümün başlayacağını öngörüyoruz. Avrupa dışında Amerika, 85 milyar dolarlık yenilenebilir enerji için paket açıkladı. Kısa vadede bazı ufak geri dönüşler olacak. Almanya 'nın kömür santralini aynen devam ettirmesi gibi. Bu nedenle iklim krizi için belirlenen kriterler 1 sene ertelendi. Biz uzun vadede yenilenebilir enerjinin grafiğinin yükselişe geçmesini bekliyoruz. Hepimizin yol haritasında inovasyon ve yenilenebilir enerji var" diye konuştu.

ÖZYEĞİN: ÇÖZÜM, ENERJİYİ MİKRO BAZDA ÜRETİP DAĞITMAK Fiba Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin de "Kriz yokmuş gibi varsayım yapmamız kolay değil çünkü çok büyük bir dönüşüm yaşandı. Dünya bir sürü kara Cuma - petrol krizi yaşadı ama dünya ilk defa bir enerji krizi yaşıyor. Bu krizin kalıcı hasar yaratacağı bazı unsurlar var. Artık çok daha mikronükleer enerji tesisleri yapılıyor. Bütün bunlar bir şekilde dengeye oturtulacak ama bu süreçte çok ağır darbeler de alındı. Geldiğimiz noktada iklim tarafında dünyanın baş etmesi gereken konularda çelişki olsa da kesinlikle inovasyonun önü açılacak. Çözüm, mikro bazda enerjiyi üretip dağıtmak. Hızlı kazanımları göz ardı etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

PINAR: 2050 HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN İNOVASYONA VE HİBRİT ÇÖZÜMLER GEREKİYOR EnerjiSA Enerji CEO'su Murat Pınar ise "Şu dönemde fiyatlar yükseldi. Türkiye'de de maliyetler yükseldi. Enerjinin 3 kritik noktası var: Arz güvenliği, maliyeti ve kalite. Sanayi ve ekonominin yürümesi için bugün bunların hepsi çalışılabiliyor olmalı. Enerji ithalatı yıllık 40 milyar dolar. Eğer ithalattan kendimizi sıyırabilirsek, bizim bunu çözmemiz mümkün. İnovasyona ve hibrit çözümlere ihtiyaç var. Bugün bu krizden Avrupa kadar etkilenmedik. Avrupa'da son iki-üç toplantıda sübvansiyon nasıl yapılacak görüşüldü çünkü böyle bir pratikleri yok. Türkiye'de krizin etkileri en azından hane halkına yansıyan şekliyle düşündüğümüz kadar çok olmadı. Ama şunu biliyoruz ki en azından sürdürülebilirlik hikayemiz var. Sürdürülebilirlik maliyeti için yatırım lazım. Unutulmamalı ki enerjiyi ayakta tutmazsanız, hiçbir sektör çalışmaz. Enerji bu kadar kritik" dedi.

YILDIZ: GEREK TÜRKİYE'DE GEREKSE DÜNYADA BAŞ SANTRALLERE İHTİYACIMIZ VAR Alarko Holding A.Ş. Topluluk İcra Kurulu Başkanı Ümit Nuri Yıldız da "Ben aslında olaya iki taraftan bakmak istiyorum: Biri arz güvenliği, ikincisi de bu arz güvenliğini ne şekilde sağlayabileceğimiz. Bunu hem yatırımlarla hem de enerjide verimliliği sağlayarak yapabiliriz. Önümüzdeki dönem yenilenebilir enerji ve buna bağlı teknolojilerin geliştiği bir dönem olacak. Biz bunun hep içinde olacağız. Daha önce de belirtildiği gibi fosil yakıtlara da artık yatırım yapmayı düşünmüyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse dünyada baş santrallere ihtiyacımız var. Enerji krizi, enerji tarafında büyük bir fırsat yarattı. 5-10 sene sonra yapılacak inovasyonları öne çekti. Asıl itibariyle fosil yakıtlara yatırım yapmak her zaman için yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaktan daha az maliyetli. Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak için de yapılabilecek ve atılabilecek en iyi adım, doğalgaz ve ithal kömür santrallerini açılmasıydı" diye konuştu.

