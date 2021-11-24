Uludağ Ekonomi Zirvesi 'Sürdürülebilirlik ve Gelecek' temasıyla başladı - Son Dakika

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Türkiye'nin ve Avrasya Bölgesi'nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi, hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleşiyor.

Ana teması "Sürdürülebilirlik ve Gelecek" olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, Capital, Ekonomist, Start Up Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ: İHRACATI EN ÇOK ARTIRAN ÜLKELER ARASINDAYIZ

Video aracılığıyla zirveye katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise son 20 yılda Türkiye'nin ekonomik, ticari ve hukuki alanda yaptıkları atılımlardan bahsederek, dünya ekonomisinde yaşanan değişiminde Türkiye'nin potansiyelini gerçekleştirmek için çok çalışmak gerektiğini söyledi. 2019'dan beri küresel ekonomik etkileri hissedilen pandemi sonrasında ekonomi ve iş dünyasını bekleyen yeni fırsatların iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Muş, dünyada genişleyici mali politikalar sayesinde 2021'in ilk iki çeyreğinde güçlü bir toparlanma görüldüğünü, 2022'de bu toparlanmanın yavaşlayarak da olsa devam edeceğinin söylenebileceğini dile getirdi. Küresel talepte yaşanan hızlı toparlanma ile temel emtia fiyatları ve lojistik maliyetlerinde görülen artış nedeniyle arz ve talep dengesinde bozulma yaşandığını belirten Muş, küresel ekonominin zorlu bir süreçten geçmekte olduğunu belirtti.

Muş, Türkiye ekonomisinde de 2021'in ilk iki çeyreğinde toparlanma görüldüğünü ve Türkiye ihracatının tahminlerin üzerine çıktığını dile getirerek 2021'in sonuna kadar 211 milyar dolarlık tahminin üzerinde ihracat yapmayı ön gördüklerini ifade etti. Net ihracatın büyümeye katkısını en üst düzeye çıkarmak istediklerini belirten Muş, "Ülkemiz G20 ülkeleri arasında Güney Afrika ve Hindistan'dan sonra ihracatını en çok artıran ülke oldu" diye konuştu.

MÜREFFEH BİR TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE OLUR

Muş, iklim değişikliğine de dikkat çekerek, "İklim krizi ne ertelenebilir ne ihmal edilebilir ne de yok sayılabilir. Sürdürülebilirliğin sona ermesine seyirci kalarak kendimizi ve geleceğimizi cezalandıramayız." diye konuştu. İklim sermayesindeki her başarının ülkelerin ticaretini de etkileyeceğini söyleyen Muş, "Ülkemiz mal ve hizmet ihracatındaki kırdığımız rekorları kalıcı hale getirmek ve müreffeh bir Türkiye yaratmak için sürdürülebilirlik konusuna daha iyi eğilmeliyiz" dedi.

Dünyanın en zengin ülkelerinin yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarının da iklim değişikliğini etkilediğini söyleyen Muş, Türkiye'de Paris İklim Anlaşması'nın onaylandığını ve yeşil dönüşüm eylem planı geliştirdiğini hatırlatarak iklim krizinin yarattığı külfetin tüm ülkeler arasında ortak bir biçimde paylaşılması gerektiğine inandığını dile getirdi.

EKONOMİK GELİŞMENİN OLMAZSA OLMAZI KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI

Capital, Ekonomist, Start Up Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, konuşmasında zirvenin kapsamının kamunun ve iş dünyasının önde gelen şirketlerinin "sürdürülebilirlik" uygulamaları ve hedefleri, ekonomik gelişmeyi ivmelendirmek için olmazsa olmaz olan kadınların iş gücüne daha fazla katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi gibi temel gelişme alanlarını ve çözüm bekleyen kritik problemleri kapsayacak biçimde oluştuğunu dile getirdi. "Zirvemizin pandemi sonrası dünyadaki yeni düzene, toparlanma ve yükseliş sürecine ilişkin öngörülerin ve mesajların paylaşılacağı güçlü bir fikir platformu olarak 2022'ye ve sonrasına ışık tutacağına inanıyoruz." diyen Büyük, ekonomi yönetiminin ve iş dünyasının önde gelen liderlerinin gelecek vizyonlarını paylaşacağı zirvenin orta, uzun vadeli plan yapan, strateji kurgulayan tüm üst düzey yöneticilere ve izleyicilere ipuçları sağlamasını, ilham vermesini umut ettiğini dile getirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİNİ ERKEN KAVRADIK

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise yaptığı konuşmada, "Hem ülkemizde hem de dünyada iklim değişikliğinin etkilerini son yıllarda daha çok hissediyoruz. Bir yandan iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerin arttığını, diğer yandan da doğanın insan eliyle tahrip edildiğini görüyoruz. Bu gidişata hep birlikte dur dememiz ve gezegenimizin geleceği için hızla harekete geçmemiz büyük önem taşıyor. Özellikle şirketlerin bu dönemde topluma ve gezegenimize karşı sorumluluklarını yeniden düşünmesi gerekiyor. Vodafone olarak, sürdürülebilirliğin önemini erken kavramış ve bu yönde gecikmeden harekete geçmiş şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Dijitalleşmenin gücünü kullanarak küresel ve yerel sorunlara çözüm üretme hedefiyle çalışıyoruz. Artırılmış enerji verimliliği, yenilenebilir enerji tedariki, şebeke atıklarımızın azaltılması ve tedarikçi seçiminde yeni çevresel kriterler sayesinde karbon ayak izimizi azaltmaya devam ediyoruz. Türkiye'de şebeke ve ofislerde tükettiği elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan satın alan ilk ve tek operatör olduk. Hizmet verdiğimiz sektör itibarıyla kendi operasyonlarımızdan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra geliştirdiğimiz IoT çözümleri ile müşterilerimizin iş süreçlerini daha verimli yöneterek enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltmasına da katkı sağlıyoruz. Finans, şehirleşme, sanat, spor, sağlık, tarım, enerji gibi farklı alanlarda akıllı çözümleri hayata geçirerek toplumdaki etki alanımızı genişletiyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda güçlü ve acil bir toplumsal istek ve uzlaşmaya ihtiyacımız var. Tüm şirketlere daha iyi bir gelecek için hemen şimdi harekete geçme ve elbirliğiyle hem ülkemizi hem de dünyamızı daha iyi yarınlara taşıma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini bu yıl ikinci kez buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin tamamı iki gün boyunca herkese açık ücretsiz olarak http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden canlı takip edilebiliyor.