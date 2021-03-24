Uludağ Ekonomi Zirvesi "Yeni Dünyaya Hazır mıyız?" temasıyla başladı. - Son Dakika

Uludağ Ekonomi Zirvesi "Yeni Dünyaya Hazır mıyız?" temasıyla başladı.

24.03.2021 16:49
Uludağ Ekonomi Zirvesi

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından organize edilen ş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi, "Yeni Dünyaya Hazır mıyız?" ana temasıyla, başladı.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından organize edilen ş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi, "Yeni Dünyaya Hazır mıyız?" ana temasıyla, başladı.

Dünyadan ve Türkiye'den konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen Zirve'de, 65 konuşmacı 14 farklı panelde bir araya gelecek. Kamuda Değişim Ajandası, Enerjide Yeni Dengeler, Tarımda Yeni Vizyon, Sürdürülebilirlik, Dijital İş ve Büyüme gibi konuların tartışılacağı Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen Zirve'yi yaklaşık 8 bin 500 kişinin izlemesi bekleniyor.

Zirve'nin açılışında konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Vodafone olarak, teknolojinin hayatın her alanında insanlığın faydasına kullanılacağı yeni dünya düzenine hazırız. Teknolojideki gücümüzle ve dijital servislerimizle, bu yeni düzene uyum sağlamak isteyen herkesin yanında olacağız" dedi ve ekledi: "Bir yıl önce hayatlarımıza giren pandemi gerçeğiyle birlikte, gücünü dijitalleşmeden alan yepyeni bir dünya düzeniyle tanıştık. Bireylerin dijital kanalları kullanma alışkanlığında önemli bir artış gördük. 2019'da 1,1 milyar olan e-Devlet Kapısı'na giriş sayısı 2020'de 2,3 milyarı aştı. İşletmeler de bu yeni dünya düzenine uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çekti. "Türkiye'de 2020'nin tamamında 200 milyar TL'yi aşkın e-ticaret hacmi yakalandı. IDC'nin tahminlerine göre, 2023'e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6,8 trilyon doların üzerinde yatırım yapılacak. Bugün Covid-19 karşısında dünyayı ayakta tutan Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zeka ve Bulut gibi teknolojiler yarın dünya ekonomisinin tekrar toparlanmasının mimarları olacak. "Yeni dünya düzeninde bütün sektörlerde iş modelleri daha fazla dijitalleşecek. Alışverişte, satışta ve pazarlamada dijital kanalların ağırlığı artmaya devam edecek. Uzaktan çalışma için hem özel sektör hem de kamu tarafında kalıcı adımlar atıldığını görüyoruz."Pandemi sonrası oluşacak yeni toplumsal düzenin odağında dijitalleşmenin olacağına dikkat çeken Aksoy, şöyle devam etti: "Toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilmek için tüm ülkeyi kapsayan yaygın bir fiber ağına ihtiyacımız var. Fiber altyapı uzunluğundaki yüzde 10'luk artış, gayrisafi yurtiçi hasılada yüzde 1'lik artışı tetikliyor. Ülkedeki fiber uzunluğu artış oranı yüzde 50 olsa bile, bu yatırım kaynaklı GSYİH büyümesinin 2023 yılında 44 milyar dolar olacağını hesaplıyoruz. "Sektör olarak, bir an evvel fiber yayılımını sağlamalıyız. Bunun için, herkesin mevcut yatırımlarını maliyet bazlı bir fiyatlandırma modeliyle paylaşabilmesine ve 2023 fiber hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yatırım modeli oluşturulması gerektiğine karar verilmesine ihtiyaç var. Fiber hane kapsamasının 20 milyon hanenin üzerine çıkması gerektiğini düşünüyoruz.

"Bugün ilave 15 milyon hanenin kapsanması için 5 milyar dolar yatırım gerekiyor. Bu noktada, mevcut fiber altyapıya erişimin düzenlenmesi ve yeni yatırımların ortak altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Böylece, daha büyük kapsamlı yatırımlara imkan sağlayan maliyet tasarrufları sağlayabiliriz." (Fotoğraflı)


Uludağ Ekonomi Zirvesi Yeni Dünyaya Hazır mıyız? temasıyla başladı.

Ekonomi, Türkiye, Yatırım, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Uludağ Ekonomi Zirvesi 'Yeni Dünyaya Hazır mıyız?' temasıyla başladı. - Son Dakika Ekonomi


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