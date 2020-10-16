Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor - Son Dakika

Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor

16.10.2020 01:05
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor, System.String[]

BURSA'da, Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolan 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

BURSA'da, Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolan 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolduğunu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA ekipleri, kayıp 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlattı. Kaybolan 4 kişinin Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru gittiklerini belirleyen ekipler, bu noktada yoğunlaştı. Yaklaşık 70 kişilik arama- kurtarma ekibi, kaybolan 4 kişiyi bulmak için aramalara başladı.


- Bursa
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor

Arama Kurtarma, Uludağ, Bursa, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca hesabını kısıtladı Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti
ABD, Azerbaycan-Ermenistan savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Azerbaycan-Ermenistan savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası         
22:58
Azerbaycan istihbaratı deşifre etti! Ermenistan, ağır yenilgiyi unutturmak için terör eylemi planlıyor Azerbaycan istihbaratı deşifre etti! Ermenistan, ağır yenilgiyi unutturmak için terör eylemi planlıyor         
22:30
S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak         
20:35
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 01:14:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei