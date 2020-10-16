Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor - Son Dakika

Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
16.10.2020 01:05
BURSA'da, Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolan 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
BURSA'da, Uludağ
'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolan 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolduğunu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA ekipleri, kayıp 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlattı. Kaybolan 4 kişinin Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru gittiklerini belirleyen ekipler, bu noktada yoğunlaştı. Yaklaşık 70 kişilik arama- kurtarma ekibi, kaybolan 4 kişiyi bulmak için aramalara başladı.
- Bursa
Son Dakika ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca hesabını kısıtladı Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti