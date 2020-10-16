ULUDAĞ ETEKLERİNDE KAYBOLAN 4 KİŞİYE ULAŞILDI - Son Dakika

ULUDAĞ ETEKLERİNDE KAYBOLAN 4 KİŞİYE ULAŞILDI

16.10.2020 05:44
ULUDAĞ ETEKLERİNDE KAYBOLAN 4 KİŞİYE ULAŞILDI, System.String[]

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişiye, arama-kurtarma ekiplerince dere yatağında ulaşıldı.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişiye, arama-kurtarma ekiplerince dere yatağında ulaşıldı. Ekipler, kaybolan kişileri 6 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolduğunu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. Yaklaşık 70 kişilik AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA ekipleri, kayıp 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, 6 saatlik çalışmanın ardından kaybolan 4 kişiye ulaştı.

Arama Kurtarma, Uludağ, Bursa, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ULUDAĞ ETEKLERİNDE KAYBOLAN 4 KİŞİYE ULAŞILDI - Son Dakika

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