Üye Girişi
Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika

Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

22.11.2021 12:57

Bursa'nın ünlü Uludağ bölgesinde husumetlisiyle konuşmaya giden 19 yaşındaki genç, kurşunların hedefi oldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürüyor.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda iki genç arasındaki anlaşmazlık nedeniyle korkutan anlar yaşandı.19 yaşındaki genç; konuşmak için gittiği ormanlık alanda husumetlisi tarafından 2 bacağından tabancayla vuruldu. Şüpheli taksiye binerek kaçtı.

BAĞ EVİNE ÇAĞIRDI

Saat 10.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda İddiaya göre, geçmişten husumeti bulunduğu öğrenilen Berat Ö. 19 yaşındaki Mert G. (19) ile konuşmak için ormanlık alanda bulunan bağ evine çağırdı.

2 BACAĞINA DA ATEŞ ETTİ

Bir süre konuştuktan sonra tartışan ikili kavgaya tutuştu. Mert G.'yi (19) yere yatırarak etkisiz hale getiren Berat Ö. iddiaya göre babasını aradı. Bir süre babasıyla telefonla konuştuktan sonra yanında getirdiği tabancayı Mert G.'ye doğrulttu. 'Abin benim kardeşimi vurdu, ben de seni öldüreceğim" dedikten sonra 2 bacağına 5 el ateş etti.

TAKSİYLE KAÇTI

Kanlar içinde yere yığılan Mert G. çığlık atarken, silahlı saldırgan Berat Ö. çağırdığı taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Mert G. (19) telefonuyla 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri genç adama ormanlık alanda ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormanın içerisinde husumetlisine kurşun yağdırdı
Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormanın içerisinde husumetlisine kurşun yağdırdı
Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormanın içerisinde husumetlisine kurşun yağdırdı
Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Yıldırım, Uludağ, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zorunlu kış uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! Kurala uymayanlara cezai işlem kapıda 12:44 Zorunlu kış uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! Kurala uymayanlara cezai işlem kapıda Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor 12:39 Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun
Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi 11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal 11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun 10:51 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı 10:16 Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı

Son Dakika Haberleri
12:48 Özel bakım evinde kalan milyonerden haber alınamıyor
12:44 Zorunlu kış uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! Kurala uymayanlara cezai işlem kapıda
12:42 Uyuyan eşini 3 bıçak darbesiyle yaralan koca tutuklandı
12:39 Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor
12:38 Asgari ücret tartışmasına restoran patronları da katıldı!
12:34 Ekonomi yönetiminde değişiklik ve Erdoğan, Bakan Elvan'ı görevden alacak iddiası!
12:19 Boji'ye aile aranıyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı!
12:11 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun
12:10 İrfan Can, Mert Hakan ve Mesut Özil'den güldüren diyalog: İşte Türkiye böyle değiştirir adamı
11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!
Özel bakım evinde kalan milyonerden haber alınamıyor Özel bakım evinde kalan milyonerden haber alınamıyor         
12:49
Uyuyan eşini 3 bıçak darbesiyle yaralan koca tutuklandı Uyuyan eşini 3 bıçak darbesiyle yaralan koca tutuklandı         
12:42
Asgari ücret tartışmasına restoran patronları da katıldı! Asgari ücret tartışmasına restoran patronları da katıldı!         
12:38
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı         
11:12
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 13:02:22. #1.12#
SON DAKİKA: Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement