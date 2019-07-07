Uludağ eteklerinde orman yangını
18 dakika önce
Bursa'nın Kestel ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
'nın Kestel
ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın büyük su fabrikaları ile meşhur Derekızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen 2 itfaiye aracı ve orman ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
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