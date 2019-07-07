Son Dakika Haberleri: Uludağ eteklerinde orman yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uludağ eteklerinde orman yangını

18 dakika önce

Bursa'nın Kestel ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Uludağ eteklerinde orman yangını, System.String[]
Bursa'nın Kestel ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın büyük su fabrikaları ile meşhur Derekızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen 2 itfaiye aracı ve orman ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
Kestel, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tilki vurmak isterken kendini vurdu Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti! Pendik'te maganda dehşeti! Hamile kadının içinde olduğu araca saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:44:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ eteklerinde orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]