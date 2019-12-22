Uludağ eteklerinde orman yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uludağ eteklerinde orman yangını - Son Dakika

Uludağ eteklerinde orman yangını

6 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Fidye Kızık köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Fidye Kızık köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına yaklaşık 100 itfaiyeci ve arazözler ile müdahale ediliyor. Bölgede oluşan lodos ve arazinin eğimli olması itfaiye ekiplerinin işini güçleştiriyor. - BURSA

Yıldırım, Kızık, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
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