Uludağ eteklerinde orman yangını - Son Dakika

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Fidye Kızık köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına yaklaşık 100 itfaiyeci ve arazözler ile müdahale ediliyor. Bölgede oluşan lodos ve arazinin eğimli olması itfaiye ekiplerinin işini güçleştiriyor. - BURSA