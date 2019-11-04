Son Dakika Haberleri: Uludağ eteklerindeki fabrikada çıkan yangın tamamen söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Uludağ eteklerindeki fabrikada çıkan yangın tamamen söndürüldü

Uludağ eteklerindeki fabrikada çıkan yangın tamamen söndürüldü

6 saat önce

Bursa'nın Uludağ eteklerinde bulunan maden suyu fabrikasında dün gece çıkan yangın tamamen söndürüldü.

Uludağ eteklerindeki fabrikada çıkan yangın tamamen söndürüldü, System.String[]

Bursa'nın Uludağ eteklerinde bulunan maden suyu fabrikasında dün gece çıkan yangın tamamen söndürüldü.


Yangın, Osmangazi'ye bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.10 sıralarında Uludağ Maden Suları Fabrikası'nda ambalaj atıklarının bulunduğu 200 metrekarelik depodan alevler yükselmeye başladı. 5 dönümlük alanda kurulu olan fabrikayı kaplayan dumanlar köy halkını ve dumanları gören vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine fabrikaya Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 10 araç ve 40 personel yangına kısa sürede müdahale etti.


Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, herkes derin bir nefes aldı. Dumanların yoğun olmasının atıkların yanmasından kaynaklandığı açıklandı. - BURSA

Uludağ, Maden, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:57 Kaynak: İHA
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