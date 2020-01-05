Uludağ hafta sonu doldu taştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ hafta sonu doldu taştı - Son Dakika

Uludağ hafta sonu doldu taştı

6 saat önce

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanırken, teleferikte uzun kuyruklar oluştu.

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Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanırken, teleferikte uzun kuyruklar oluştu.


Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu tatilci akınına uğradı. Kar kalınlığının 80 santimetreye kadar çıktığı zirvede pistler dolup, taştı. Otellerde de doluluk oranı yüzde yüzlere ulaşırken, tatilciler kayak yaparak karın keyfini çıkarttı. Adeta adım atmaya yerin olmadığı pistlerde acemi kayakçılar ise ortaya renkli görüntülerin çıkmasına sebep oldu.


Teleferikte izdiham


Öte yandan, hafta sonu tatil sebebiyle vatandaşların bazıları araçlarıyla, bazıları ise teleferikle Uludağ'a çıktı. Yoğunluk sebebiyle teleferikte uzun kuyruklar oluştu. Teleferiğe binmek isteyen tatilcilerin dışarıya kadar kuyruk oluşturduğu görüldü. Uzun süredir teleferik sırasında olduğu söyleyen tatilciler, sıranın yaklaşık 1 buçuk saat sonra geldiğini söyledi.


Öte yandan jandarma ekipleri de, Milli Parklar'daki gişelerde kar lastiği ve kimlik kontrolü yapıyor. Kar lastiği olmayan veya uygun olmayan araçların zirveye çıkmasına müsaade edilmiyor. - BURSA

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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