Uludağ hafta sonu doldu taştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ hafta sonu doldu taştı - Son Dakika

Uludağ hafta sonu doldu taştı

7 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Uludağ hafta sonu doldu taştı, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 138 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, günübirlik tatilciler ile yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurdu.

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistler, kayak pistlerini doldurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Uludağ'da kar kalınlığı 138 santimetreye ulaştı. Uludağ'da hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.Uludağ'da hava sıcaklığının ve kar kalınlığının artmasıyla birlikte otellerdeki rezervasyonlarda artış gözlendi. Yakın şehirlerden günübirlik tatil için gelen vatandaşlar soğuk havaya rağmen çok eğlendiklerini dile getirdi.


Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:51 Kaynak: DHA
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