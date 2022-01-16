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ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU - Son Dakika

ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU

16.01.2022 15:53

KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, bu hafta sonu da tatilcilerin uğrak yeri oldu.

KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, bu hafta sonu da tatilcilerin uğrak yeri oldu. Soğuk havaya rağmen, kayak pistleri hem otellerde konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu, pistlerde zaman zaman kazalar da yaşandı.

17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece, kar kalınlığı ise 56 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da, bu hafta sonu da günübirlik tatilcilerle doldu. Yerli ve yabancı turistler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

'SIKICI ŞEHİR YAŞAMINDAN KAÇTIK'

İstanbul'dan geldiğini söyleyen Osman Pelen, 'Hafta sonu için geldik. Gayet güzel vakit geçiriyoruz. Sıkıcı İstanbul trafiği ve iş ortamından kendimizi buraya attık. Eğleniyoruz. Pistler çok yoğun. Kar taze olduğu için kayak yapmak çok güzel oluyor' dedi.

Uludağ'a ilk kez geldiğini söyleyen Yeşim Koçyiğit de 'İstanbul'dan geliyorum. Arkadaşımın ısrarı üzerine geldim. Normalde çok kar sevmem ama iyi ki gelmişim, çok eğlendim. İlk kez kayıyorum. 2-3 saat dersin ardından kaymayı öğrendim. Keyifli, gayet güzel. Herkese tavsiye ederim' diye konuştu.

Kocaeli'den gelen Tuğçe Türkoğlu, 'Tatil olarak bir pazar günümüz var. Değerlendirmek istedik. Çok kalabalık ve çok soğuk. Çok üşüyorum. Ama çok güzel. Düşe kalka kayak yapmaya çalışıyoruz. Yılın ilk karını Uludağ'da gördük. Uludağ çok güzel' dedi.

Bursa'dan gelen Gökhan Pelit ise 'Pandemi süreci bizi çok yordu. Kayak sporuna aç kaldık diyebiliriz. Kışın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Hafta sonu olunca gelip, sporumuzu yapıyoruz. Pistler çok kalabalık, dışarıdan gelen turistler çok fazla. Onlar da aynı şekilde pandemiden bıktıkları için gelmişler' diye konuştu.

JANDARMADAN KAYAK PİSTİNDE DEVRİYE

Jandarma ekipleri de Uludağ'daki tedbirlerini sürdürüyor. Tatilciler, hem pandemi kurallarına uymaları hem de kaybolmamaları için sık sık uyarılıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kayak pistinde kar motorlarıyla sürekli devriye geziyor. JAK timleri kayak pistlerinde meydana gelen kazalara da anında müdahale ediyor. Milli park gişelerinden itibaren ise kış lastiği ve zincir kontrolü yapılıyor. Kış lastiği ve zinciri olmayan araçların oteller bölgesine geçişine izin verilmiyor.

ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU

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İstanbul, Uludağ, Otel, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU - Son Dakika
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