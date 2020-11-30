Uludağ "hazan mevsimi"nin son demlerinde bir başka güzel - Son Dakika

Uludağ "hazan mevsimi"nin son demlerinde bir başka güzel

30.11.2020 12:03
Uludağ

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbahara veda günlerinde sarı ve yeşilin tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbahara veda günlerinde sarı ve yeşilin tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Uludağ, beyaz örtüyle kaplandığı kış mevsiminin yanı sıra sonbahar aylarında da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Doğa tutkunları, kayın, kestane, gürgen, meşe ve karaağaç gibi ağaçların sararan yaprakları ile çam ve köknar gibi iğne yapraklı türlerin yeşil tonları arasındaki renk cümbüşü içinde gezintiye çıkıyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu yüksek rakımda çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girerek doğayla iç içe saatlerce vakit geçiriyor.

Dünyanın tek halatlı en uzun hatlarından birine sahip olan ve Bursa'dan Uludağ'a alternatif ulaşım sağlayan teleferik de yolcularına, "hazan mevsimi"nde renk cümbüşü sunuyor.

İzole tatil arayanların tercihi Sarıalan

Ayrıca, Sarıalan mevkisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca inşa ettirilen ve ihale usulüyle özel bir işletmeye devredilen orman köşkleri, izole tatil yapmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıalan, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor.

Bölgedeki etrafı çam ağaçlarıyla örtülü, görselliğiyle insanları cezbeden orman köşklerinde kışın yer bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, şu sıralar orman köşklerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde tatilini geçirmek isteyenlerin sayısı artıyor.

"Koronavirüs tedbirlerine uygun bir bölge"

Bursa'da yaşayan ve bol oksijen için Uludağ'a çıkan Yavuz Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Uludağ'ın her mevsim ilgi gördüğünü belirten Budak, "Uludağ, kafasını dinlemek, yürüyüş yapmak isteyenler için on numara ve güzel bir yer. Bana göre bir sanat eseri. Bulunduğumuz yerde doğal su kaynakları da mevcut. Ben de zaman zaman gelip su alıyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan tatil için gelen Burcu Çiçek ise Uludağ'ın bol oksijen bölgesi olduğunu vurguladı.

Çiçek, "Koronavirüs nedeniyle buraya geldim. Tedbirlere uygun bir bölge. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak istiyordum ve burayı tercih ettim." dedi.

Sarıalan, Türkiye, Uludağ, Hazan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uludağ 'hazan mevsimi'nin son demlerinde bir başka güzel - Son Dakika


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