Uludağ'ı ilk kez gören çocukların kayak ve telesiyej keyfi - Son Dakika
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Uludağ'ı ilk kez gören çocukların kayak ve telesiyej keyfi

6 saat önce

Bursa'da 'Yetimi Güldür ki Sende Gülesin' projesiyle 50 öksüz ve yetim çocuk ilk kez Uludağ'ı gördü.

Uludağ'ı ilk kez gören çocukların kayak ve telesiyej keyfi, System.String[]

Bursa'da 'Yetimi Güldür ki Sende Gülesin' projesiyle 50 öksüz ve yetim çocuk ilk kez Uludağ'ı gördü. Telesiyeje binmenin heyecanını yaşayan çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı.


Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER), 'Yetimi Güldür ki Sende Gülesin' projesi ile Muş Bulanık'tan 50 öksüz ve yetim çocuğu Bursa'ya getirdi. Bursa'nın tarihi türbelerini ve mekanlarını gezen öğrenciler, Uludağ'a da çıkma fırsatı buldu. İlk defa telesiyeje binen çocukların heyecanları gözlerine yansıdı. İlk defa Uludağ'a çıkan çocuklar, kayak öğretmenlerinden eğitim aldı. Giydikleri kayak takımlarıyla da yine bir ilki yaşayan çocuklara kar üzerinde mangal keyfi sunuldu. Şarkılar söyleyen çocuklar, kar üzerinde halay çekmeyi de ihmal etmedi. Uludağ'a ilk defa geldiklerini ve kayak yapmayı öğrendiklerini söyleyen çocuklar, "Daha önce hiç Uludağ'a gelmedik, kayak öğretmenleri bize kayak yapmayı öğretti. Teleferiğe bindik, zirveye çıktık. Bu paha biçilmez mutluluğu bize yaşattıkları için herkese çok teşekkür ediyoruz. Uludağ'ı sadece televizyondan izlediğimiz kadar biliyorduk. Burada çok eğlendik" dediler.


TÜMBULSEVDER Başkanı Selahattin Turan, "Dernek olarak hazırlamış olduğumuz projeydi. Bulanık'tan Bursa'ya kardeşlik köprüsü kurduk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan kurul, projemiz onaylandı. Bu proje kapsamında buraya gelen kardeşlerimizin mutluluğu için her türlü katkılarımızı yaptık. Bugün Uludağ'dayız. Öğrencilere kayak yapmayı öğrettik. Teleferikle zirveye çıktık, hepsi çok mutlu oldu. Bize projede destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - BURSA

Bulanık, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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