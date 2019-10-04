Son Dakika Haberleri: Uludağ İçecek, Bursaspor Basketbol Takımı’na sponsor oldu
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Uludağ İçecek, Bursaspor Basketbol Takımı’na sponsor oldu

1 saat önce

Uludağ İçecek ve Bursaspor arasında yapılan yeni anlaşmayla beraber Bursaspor Basketbol Takımı'nın yeni ismi "Frutti Extra Bursaspor" oldu.

Uludağ İçecek, Bursaspor Basketbol Takımı’na sponsor oldu, System.String[]

Uludağ İçecek ve Bursaspor arasında yapılan yeni anlaşmayla beraber Bursaspor Basketbol Takımı'nın yeni ismi "Frutti Extra Bursaspor" oldu.

basketbol, Bursaspor, Uludağ, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:11 
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