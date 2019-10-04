Uludağ İçecek, Bursaspor Basketbol Takımı’na sponsor oldu
1 saat önce
Uludağ İçecek ve Bursaspor arasında yapılan yeni anlaşmayla beraber Bursaspor Basketbol Takımı'nın yeni ismi "Frutti Extra Bursaspor" oldu.
Uludağ İçecek ve Bursaspor arasında yapılan yeni anlaşmayla beraber Bursaspor Basketbol Takımı'nın yeni ismi "Frutti Extra Bursaspor" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:11
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