Üye Girişi
Uludağ İçecek'in enerjisi artık yenilenebilir - Son Dakika

Uludağ İçecek'in enerjisi artık yenilenebilir

26.08.2021 11:03
Uludağ İçecek'in enerjisi artık yenilenebilir, System.String[]

Uludağ İçecek A.Ş. artık yenilenebilir enerji kullanıyor.

Uludağ İçecek A.Ş. artık yenilenebilir enerji kullanıyor.

Kullandığı enerjinin yüzde 28'ini güneş panellerinden karşılayan Uludağ İçecek'ten yapılan açıklamada, "Küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle artık çok daha sert bir şekilde karşı karşıya kalıyoruz ve artık hepimiz küresel ısınmanın endüstriyel faaliyetler, motorlu taşıt kullanımı, ısınma araçları, vb. insan faaliyetleri sonucu oluşan aşırı karbon salımından kaynaklandığını biliyoruz. Bunun önüne geçilebilmesi için tek ve en efektif çözüm ise, yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarına yönelmektir. İş dünyasının ve sektörlerin de küresel ısınma ile mücadelede bu tip efektif çözümlerle yer almaları hayati bir öneme sahiptir. Yenilenebilir enerji, doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen, bizler tarafından kullanılırken de doğaya zarar vermeyen enerjidir. Bu kaynakların en güzel örnekleri de Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Dalga Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidrolik Enerji ve Biokütle Enerjisidir. Güneş enerjisi ise yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerji kaynağı olarak bilinmektedir. "Güneş Paneli Sistemi" veya "Solar Panel Sistemi" olarak adlandırılan sistemler sayesinde güneş ışınları ısı ve elektrik enerjisine çevrilebilmektedir. Ülkemiz, güneş paneli sistemlerine oldukça elverişlidir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uludağ İçecek Türk A.Ş., kurulduğu günden bugüne, 100 yılı aşkın varoluşunun her aşamasında çevre ve toplum için değer yaşatan adımlarla faaliyetlerini sürdürmektedir. İklim değişikliği ve etkilerinin bilincinde, yaşanabilir bir dünya için çevresel ayak izimizin sürdürülebilir bir şekilde azaltılmasına yönelik bugüne dek gerçekleştirdiğimiz enerji tüketimimizin azaltılmasına yönelik çalışmalarımız sonucu, yıllık 4 milyon kWh'lik iyileştirme sağladık. Enerji tüketimimizdeki bu iyileştirme ile yılda 2.492.000 kg eşdeğerindeki karbondioksitin atmosfere salınmasını engelledik. Bu aynı zamanda doğaya 6.058 adet kızılçam ağacı borcumuzun ödenmiş olduğu anlamına geliyor. Tüm bunlara ek olarak, 2.200.000 dolarlık yatırımla bu yıl Mayıs ayında başlattığımız yenilenebilir güneş enerjisi sistemine geçiş sürecimiz, Ağustos ayı itibari tamamlandı ve 12 Ağustos itibari ile TEDAŞ tarafından kabulünün gerçekleşmesi ile elektrik enerjimizi güneş enerjisi santralimizle (GES) ile elde etmeye başladık. Çatı büyüklüğü 40.000 m2 olan Yenice fabrikamızda bu alanın 29.000 m2 lik bölümüne GES kurulumu gerçekleştirdik. Kurulu gücü 4,3 MW olan 21.000 m2 'lik paneller sayesinde 1 yılda tükettiğimiz elektrik enerjisinin %28'ini GES ile sağlamış olacağız. Bu da şimdiye kadar enerji tüketimimizde gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelere ek olarak yıllık 5 milyon kWh'lik azalma daha sağlamış olacak. Bu sayede, Uludağ İçecek olarak her yıl toplam 5.607.000 kg eşdeğerindeki karbondioksitin atmosfere salınmasını engellemiş ve doğaya en az 13.630 adet ağaç borcumuzu ödemiş olacağız.

Her panelin performansını kontrol edebilen otomasyon sistemi ile gerçekleştirilen MY Enerji Solar 'ın yaptığı Güneş Enerjisi Panelleri yatırımımız yaklaşık 5 yılda kendini amorti edecek. GES yatırımlarımızı tüm lokasyonlarımız için gerçekleştirmeyi ve her yıl artan oranlarda yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından yararlanmayı hedefliyoruz. Sorumlu üretim vizyonumuz doğrultusunda, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için ekolojik ayak izimizin azaltılmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz". - BURSA

Uludağ İçecek'in enerjisi artık yenilenebilir

Yenilenebilir Enerji, Enerji, Uludağ, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uludağ İçecek'in enerjisi artık yenilenebilir - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi 11:27 Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor 11:17 Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor Kılıçdaroğlu'na 11:15 Kılıçdaroğlu'na "İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?" diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi 11:08 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere 10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 10:10 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek Eylül Yağlıkara cinayetinde sanığın annesini 15 yıl cezadan telefondan gelen sinyal kurtardı 10:04 Eylül Yağlıkara cinayetinde sanığın annesini 15 yıl cezadan telefondan gelen sinyal kurtardı

Son Dakika Haberleri
11:27 Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi
11:25 Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor
11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı
11:17 Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
10:19 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş
Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı         
11:31
Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor         
11:25
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu         
11:10
Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım         
11:02
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu         
09:52
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:47:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ İçecek'in enerjisi artık yenilenebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement