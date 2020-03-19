Uludağ İçecek Türkiye'nin koruyucusuz üretim yapan tek firması oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uludağ İçecek Türkiye'nin koruyucusuz üretim yapan tek firması oldu - Son Dakika Ekonomi

Uludağ İçecek Türkiye'nin koruyucusuz üretim yapan tek firması oldu

6 saat önce

Uludağ İçecek gazoz, portakallı gazoz, şekersiz gazoz, meyve sulu maden suyu ve meyve aromalı maden suyu ürünlerinde Türkiye'nin koruyucusuz üretim yapan tek firması oldu.

Uludağ İçecek Türkiye'nin koruyucusuz üretim yapan tek firması oldu, System.String[]

Uludağ İçecek gazoz, portakallı gazoz, şekersiz gazoz, meyve sulu maden suyu ve meyve aromalı maden suyu ürünlerinde Türkiye'nin koruyucusuz üretim yapan tek firması oldu.


Pazarda her zaman öncü firma olarak stratejilerini geliştiren Uludağ, gazlı içeceklerde dünyada ilk defa koruyucusuz ürün yapmak için Alman Krones firması ile fikir birliğine gitti. Fikir öncülüğünü Uludağ yaparken firma da bu üretimi yapabileceğini teyit etti ve bununla beraber yapılan çalışmalar sonucunda 2 yıl gibi bir süre zarfında Uludağ, tüm hatlarında artık gazlı içecekleri koruyucusuz yapabilen firma oldu. Bu sayede Uludağ İçecek dünyada gazlı içeceklerde koruyucusuz üretim teknolojisinin başlatılmasına öncülük etmiş oldu.


Uludağ İçecek'in hiçbir ürününde koruyucu olarak sodyum benzoat ve/veya potasyum sorbat kullanılmıyor. Bu hamle ile koruyucular gazlı içeceklerde bir zorunluluk olmaktan Uludağ sayesinde çıkmış oldu.


Geçtiğimiz yıldan beri artık tüm ürünleri koruyucusuz olan Uludağ, bunları tüketiciye daha fazla duyurmak için Türkiye'de tek olduğuna vurgu yapan reklam kampanyasını başlattı. Yüzde 100 Türk ve yerli sermaye ile devam eden Uludağ'ın AR-GE merkezi ekibinin bu atılımı reklam kampanyasıyla beraber tüketicilerine anlatılmaya başlandı.


"Lezzet İçiririm Koruyucu İçirmem" mottosuyla Uludağ İçecek'in gazlı ürün kategorisinde koruyucusuz üretim yapan tek firma olduğunun altının çizildiği filmlerin yönetmenliğini Ali Can Zeren üstlendi. Mart ayında yayına giren yeni reklam filmleriyle Uludağ İçecek, tüketicilerine ürünlerinin koruyucusuz olduğunu televizyon, dijital ve radyo gibi platformlarda duyurmaya başladı.


İnovasyona yaptığı yatırımlarla tüketici sağlığını düşünerek yeni ve farklı ürünler geliştirmeyi kendine misyon edinen Uludağ İçecek, Türkiye'ye ve dünyaya güvenilen ve beğenilen ürünler sunmaya devam ediyor. Ayrıca yıllardan beri tüketicilerine lezzetli ürünler sunan Uludağ İçecek tüm ürünlerinde yüzde 100 pancar şekeri kullanıyor - BURSA

Türkiye, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:00 Kaynak: İHA

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