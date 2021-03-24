Uludağ İhracatçı Birlikleri 2 ayda 5 milyar doların üzerinde dış satım yaptı - Son Dakika

Uludağ İhracatçı Birlikleri 2 ayda 5 milyar doların üzerinde dış satım yaptı

24.03.2021 11:09
Uludağ İhracatçı Birlikleri 2 ayda 5 milyar doların üzerinde dış satım yaptı, System.String[]

Türkiye'nin ihracatına yıllık 30 milyar doları aşkın katkıda bulunan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ocak ve şubat aylarında 5 milyar 10 milyon 339 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Türkiye'nin ihracatına yıllık 30 milyar doları aşkın katkıda bulunan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ocak ve şubat aylarında 5 milyar 10 milyon 339 bin dolarlık dış satıma imza attı.

AA muhabirinin, UİB verilerinden derlediği bilgiye göre, 2020'nin ocak-şubat ayına kıyasla bu yılın aynı dönemindeki ihracat yüzde 2,43 geriledi.

UİB bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birliğinin (OİB) ihracatı bu süreçte 4 milyar 237 milyon 709 bin dolar olarak gerçekleşti. OİB, birliklerin toplam ihracatında yüzde 84,58'lik paya sahip oldu.

OİB'den Ocak-Şubat 2021'de en fazla ihracat Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.

İlk sıradaki Fransa'ya 579 milyon 30 bin dolar, ikinci Almanya'ya 571 milyon 645 bin ve üçüncü İtalya'ya 411 milyon 276 bin dolarlık ihracat kaydedildi.

AB ülkelerine otomotiv dış satımı, sektörün toplam ihracatının 3'te 2'sinden fazlasına (yüzde 69,57) karşılık geliyor.

Tekstilde en büyük pazar Almanya

OİB'in ardından en fazla dış satım yapan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, ocak-şubat döneminde 191 milyon 703 bin dolarlık ürün ihraç etti.

"Tekstil ve ham maddeleri" başlığıyla yapılan dış satımdan en fazla pay alan Almanya'ya bu süreçte 19 milyon 471 bin dolarlık ürün gönderildi.

Birlik, ikinci sıradaki İspanya'ya 13 milyon 694 bin, üçüncü İtalya'ya 10 milyon 496 bin dolarlık ihracata ulaştı.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin ocak-şubat ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,98 artışla 136 milyon 142 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracatını 38 milyon 288 bin dolarla İspanya'ya yapan birliğin, ürün grubunda en fazla dış satımı 67 milyon 680 bin dolarla "kadın dış giyim" alanında gerçekleşti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı Ocak-Şubat 2020'ye göre yılın 2 ayında yüzde 31,37 artışla 29 milyon 376 bin, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin dış satımı ise yüzde 28,52 yükselişle 15 milyon 16 bin dolar olarak açıklandı.

Ocak-şubat döneminde UİB kapsamındaki "diğer birlikler" ise 400 milyon doların üzerinde dış satım yaptı.

Böylece UİB'den yılın iki ayında 5 milyar 10 milyon 339 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birlikleri 2 ayda 5 milyar doların üzerinde dış satım yaptı - Son Dakika Ekonomi


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