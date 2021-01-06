Uludağ İhracatçı Birlikleri, 2020'yi 26,8 milyar dolar ihracatla kapattı - Son Dakika

Uludağ İhracatçı Birlikleri, 2020'yi 26,8 milyar dolar ihracatla kapattı

06.01.2021 16:05
Uludağ İhracatçı Birlikleri, 2020'yi 26,8 milyar dolar ihracatla kapattı, System.String[]

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla 2020 yılında 26,8 milyar dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla 2020 yılında 26,8 milyar dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, UİB aracılığıyla aralık ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 3 milyar dolara ulaştı.

İhracatçı birlikleri arasında 2020'de en fazla dış satım yapan ikinci genel sekreterlik olan UİB, geçen yıl 26,8 milyar dolarlık ihracata imza attı.

OİB'ten 22,6 milyar dolarlık ihracat

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2,5 milyar dolar tutarında ihracat yaptı. OİB'in 2020 ihracatı 22,6 milyar dolar oldu.

Aralıkta yüzde 5 artışla 101,5 milyon dolar dış satım yapan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, 2020'yi 1 milyar dolar ihracatla kapattı.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) aralık ayı ihracatı, yüzde 56 artışla 75 milyon dolara çıktı. UHKİB'in 2020 dış satımı da bir önceki seneye göre yüzde 8 yükselerek 738,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci çeyreğinden itibaren maske ve kişisel koruyucu ekipmanlara yönelik Avrupalı hazır giyim şirketlerinden gelen siparişlerle ihracatını artıran UHKİB, ana pazarı olan Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve ABD'ye dış satışta yüzde 199'a varan artış kaydetti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), aralık ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 19 milyon dolarlık ihracata ulaştı. UMSMİB 12 aylık dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 189,4 milyon dolarlık ihracata imza attı. Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada gıdaya talebin artması, sektörün ihracatına olumlu yansıdı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), aralık ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 10 milyon dolarlık ihracat yaptı. Yılın tamamında bir önceki seneye kıyasla yüzde 13 artışla 146,2 milyon dolar ihracata imza atıldı. 2020'de 80'den fazla ülkeye ihracat yapan UYMSİB, ihracatının neredeyse yarısını Almanya'ya gerçekleştirirken, en fazla kiraz, vişne, siyah zeytin, incir, biber, armut, yeşil zeytin ve şeftali satıldı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin aralık ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 248 milyon dolar, 2020 dış satımı ise 2,1 milyar dolar oldu.

"UİB ihracatından en büyük payı AB ülkeleri aldı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracatçı sektörlerin Kovid-19 salgını nedeniyle hiç beklemediği bir sınavdan geçtiğini belirtti.

İhracatçıların salgına rağmen üstün performans sergilemeye ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizin üretim ve ihracat üslerinden Bursa'ya ve ülkemizin tüm ihracatçılarına gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlık için minnettarız. İhracata, istihdama ve katma değerli üretime daha fazla yoğunlaşarak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. UİB ihracatından en büyük payı AB ülkeleri aldı. En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 8'i AB üyesi ülkeler. AB'nin de pandeminin dünyadaki merkezine dönüşmesi ve bunun sonucunda ülke pazarlarında kapanmalar yaşanması, birlik ihracatımızı olumsuz etkileyen temel faktör oldu. Bu yıl aşı tedavisinde hedeflenen sonuçlara ulaşılmasıyla, geçen senenin kayıplarını telafi etmeyi ve 2019'da gerçekleştirdiğimiz başarılı ihracat rakamlarına tekrar ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yıl AB ülkelerinin yanında yine Kuzey Afrika ülkeleri, ABD, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri başlıca alternatif pazarlarımız olmaya devam edecek."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birlikleri, 2020'yi 26,8 milyar dolar ihracatla kapattı - Son Dakika Ekonomi


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