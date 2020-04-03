Uludağ İhracatçı Birlikleri mart ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birlikleri mart ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika Ekonomi

Uludağ İhracatçı Birlikleri mart ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat yaptı

6 saat önce

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) martta, 2,1 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri mart ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat yaptı, System.String[]

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) martta, 2,1 milyar dolarlık ihracata imza attı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı 30 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Martta 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) geriye dönük 12 aylık performansı ise 26,4 milyar dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), Mart ayında 85,2 milyon dolarlık ihracat yaptı. UTİB'in son 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Mart ayında 51 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) 12 aylık dönemdeki ihracatı 688 milyon dolar oldu.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,5 artışla 18,7 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 12 aylık dönemde 163,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45 artışla 7,7 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 12 aylık dönemde ise 128,2 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.


Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı 159,3 milyon dolar olurken, son 12 aylık dönemde ise yüzde 5,2 artışla 2 milyar 361 milyon dolar dış satım gerçekleşmiş oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:16 Kaynak: AA

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