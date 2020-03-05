Uludağ İhracatçı Birlikleri şubatta 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birlikleri şubatta 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika Ekonomi

Uludağ İhracatçı Birlikleri şubatta 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

6 saat önce

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) şubatta, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 0,31 azalışla 2 milyar 615 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri şubatta 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı, System.String[]

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) şubatta, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 0,31 azalışla 2 milyar 615 milyon dolarlık ihracata imza attı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı 31 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) şubat ayı ihracatı yüzde 0,13 düşerek 2 milyar 267 milyon dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) dış satımı yüzde 4,05 artarak 96,8 milyon dolara çıktı.

Şubatta 60,2 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı yüzde 14,2 arttı.

Geçen ay Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 10,7 milyon dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de 5,6 milyon dolarlık ihracat kaydetti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin şubat ayı dış satımının ise 174 milyon dolar olduğu bildirildi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri, İhracat, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'e hazır giyim ihracatı, yüksek maske talebinin etkisiyle yüzde 500 arttı
HSBC'nin Londra'daki merkezinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması: Alıp kullanmamak diye bir şey olmaz İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:58:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ İhracatçı Birlikleri şubatta 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]