Uludağ İhracatçı Birlikleri üyesi firmalardan 4 ayda ülke ekonomisine 10,6 milyar dolarlık katkı

Türkiye'nin ihracatında önemli rol üstlenen Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) üyesi firmalar, ocak-nisan döneminde 10 milyar 609 milyon 342 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ve Uludağ Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliğinden (UYMSİB) oluşan UİB'in 45 ilde 11 bin 341 aktif üyesi bulunuyor.

AA muhabirinin UİB kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin genel ihracatına yıllık 30 milyar dolardan fazla katkı sağlayan UİB üyelerinin bu senenin ocak-nisan döneminde gerçekleştirdiği dış satım, ülkenin bu süreçteki 62 milyar 116 milyon 605 bin dolar olan toplam ihracatının yüzde 17,07'sine karşılık geldi.

En fazla ihracat otomotiv sektöründen

UİB'in 4 aylık ihracatına en fazla katkıyı OİB üyeleri verdi. Bu süreçte 8 milyar 904 milyon 294 bin dolarlık dış satım yapan OİB üyeleri, birliklerin toplam ihracatında yüzde 83,93 paya sahip oldu.

OİB üyesi firmalar, bu süreçte en fazla dış satımı 1 milyar 302 milyon 419 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi. İkinci Fransa'ya 1 milyar 177 milyon 906 bin dolar, üçüncü Birleşik Krallık'a 919 milyon 194 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin tekstilci üyeleri ise ocak-nisan döneminde 422 milyon 386 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB üyeleri, yılın 4 ayında ABD'ye 37 milyon 941 bin, Almanya'ya 37 milyon 685 bin ve İspanya'ya ise 30 milyon 932 bin dolarlık dış satım yaptı.

UHKİB üyesi firmaların bu süreçteki ihracatından ise 300 milyon 877 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Ocak-nisan döneminde UMSMİB üyeleri 66 milyon 829 bin, UYMSİB üyeleri ise 32 milyon 684 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin 882 milyon 271 bin dolarlık ihracatını ise diğer alanlardaki dış satım oluşturdu.