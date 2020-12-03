Uludağ İhracatçı Birliklerinden kasım ayında 2,8 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Uludağ İhracatçı Birliklerinden kasım ayında 2,8 milyar dolarlık ihracat

03.12.2020 11:43
Uludağ İhracatçı Birliklerinden kasım ayında 2,8 milyar dolarlık ihracat, System.String[]

Uludağ İhracatçı Birliklerince (UİB) kasım ayında 2 milyar 806 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Uludağ İhracatçı Birliklerince (UİB) kasım ayında 2 milyar 806 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı 26 milyar 523 milyon 678 bin dolar, kasım ayındaki ihracatı 2 milyar 806 milyon 842 bin dolar oldu.

Kasım ayında 2 milyar 415 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin geriye dönük 12 aylık performansı ise 22 milyar 362 milyon dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) de geçen ay 92 milyon 188 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 13 milyon dolar oldu.

Kasım ayında 57 milyon 547 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin geriye dönük 12 aylık dönemde dış satımı 711 milyon 330 bin dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay 19 milyon 60 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği geriye dönük 12 aylık dönemde ise 184 milyon 42 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Kasım ayında 9 milyon 704 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geriye dönük 12 aylık dönemde ise 143 milyon 554 bin dolar dış satıma imza attı.

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin kasım ayı ihracatı 213,3 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 2 milyar 109 milyon dolar oldu.

Otomotiv Endüstrisi, İhracat, Uludağ, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birliklerinden kasım ayında 2,8 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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