Uludağ İhracatçı Birliklerinin 2019 ihracatı 31,7 milyar dolar oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birliklerinin 2019 ihracatı 31,7 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

Uludağ İhracatçı Birliklerinin 2019 ihracatı 31,7 milyar dolar oldu

7 saat önce

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla geçen yıl 31 milyar 741 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin 2019 ihracatı 31,7 milyar dolar oldu, System.String[]

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla geçen yıl 31 milyar 741 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik üyeleri aralık ayında 2,6 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Birlik aracılığıyla 2019'da yapılan ihracatın tutarı ise 31 milyar 741 milyon dolar oldu.

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği geçen yıl 27,2 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin bu dönem ihracatı 1,2 milyar dolar, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin dış satımı 685 milyon dolar oldu.

Geçen yıl Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği 158 milyon dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise 129 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Türkiye'nin ekonomik anlamda zorlu bir yılı geride bıraktığını belirtti.

Küresel ticarette yaşanan yavaşlamaya rağmen ihracat performanslarının dengeli devam etmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Çelik, bu yıl da dış satım odaklı çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Çelik, "Ekonomimizi canlı ve diri tutarak 2020 yılı büyüme hedefine ulaşılması konusunda etkili olan ihracata yönelik çalışmalarda UİB yine öncülük yapmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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